我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026高雄市旅行公會國際旅展」即日起至18日（一）在高雄展覽館登場，台灣高鐵攤位主題透過螢幕動態，帶領旅客穿梭台灣各地，不僅推出「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」等專案，也與中華航空合作，現場購買並開立華航國際線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券」、「高鐵假期500元抵用券」。台灣高鐵攤位設在S1區特10，今年展場以「全新世代，有備而來」為主題，為8月即將運抵台灣的新世代列車 N700ST營造期待感。「高鐵假期」多項超值優惠專案，包括：「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」及「搭高鐵．慢遊苗彰雲」、「高鐵在地假期」等。現場下訂且單筆訂單滿6,000元，就送「高鐵假期500元抵用券」乙張，滿12,000元除了贈抵用券外，再送結合環保理念與高鐵元素的再生茄芷袋。「搭高鐵．送住宿」專案網羅多家精選飯店，以平日搭高鐵由左營至台北、二人成行入住柯達大飯店台北敦南為例，包含高鐵來回車票+住宿一晚，一人只要2,980元起，相當於購買高鐵來回車票，就能免費享受一晚飯店住宿。喜歡自駕旅行的旅客可選擇「搭高鐵．送租車」專案，搭配和運、格上二家租車公司，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈租車24/36小時。「搭高鐵．慢遊苗彰雲」專案，產品結合高鐵車票加住宿或在地遊程優惠，行程包含高鐵來回車票+專車接駁及專人導覽，例如到苗栗走訪明德水庫海棠島、南庄老街及火車頭園區；到彰化探索扇形車庫、襪仔王觀光工廠及鹿港老街；到雲林體驗百年瑞春醬油、土庫老街及千巧谷牛樂園牧場。