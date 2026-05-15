我是廣告 請繼續往下閱讀

年輕人態度變了？郭正亮看民調：支持台獨比例下滑

鄭麗文表態掀討論 郭正亮：10年前早被罵翻

全球高度關注的「川習會」14日在人民大會堂登場，中國國家主席習近平在會中當面向美國總統川普（Donald Trump）強調，台灣問題若處理不當，極可能導致中美衝突，甚至全面對抗，敏感發言瞬間引爆國際關注。對此，前立委郭正亮引用相關民調數據直言，台灣年輕世代的統獨態度已悄悄出現變化，更喊話總統賴清德 ：「仔細看，青鳥在減少！」郭正亮14日在政論節目《亮劍台灣》中提及，美國外交權威期刊（Foreign Affairs）近期有2篇重要文章，其中一篇由華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」資深研究員李文（Henrietta Levin）撰寫〈美國恐已失去對中國的影響力〉，其認為美方不應期待川習會能出現重大突破，北京真正想要的，是透過會談建立討論框架、備忘錄與承諾，藉此鞏固中國未來幾年的戰略優勢。另一篇則是由CSIS前主任葛來儀（Bonnie Glaser）撰寫的〈中國為何等待〉，文中分析中國對自身實力愈來愈有信心，而這種「自信」已逐漸浮上檯面，若美國未來違反承諾，北京恐怕也不會客氣。除了川習會本身，郭正亮更特別點出，台灣年輕世代統獨態度的變化，他引用文章中的民調指出，2015年至2025年間，20至29歲族群中，認為「兩岸不屬於一中」的比例，已從82.1％下降到65.8％。此外，在2023年至2025年間，同年齡層支持「台灣獨立」的比例，也從26.7％下降到17.9％；反觀「支持統一」的比例，則從1.4％增加至6.8％。「所以賴清德你仔細看啊，青鳥在減少！」郭正亮直言，這代表台灣社會逐漸轉向現實主義，越來越多人認知到「台灣獨立不可能實現」，態度因此變得更模糊、更曖昧。另一方面，川習會前夕，國民黨主席鄭麗文接受日本媒體《讀賣》專訪時表示，若川普重申「一個中國政策」並反對台獨，完全符合國民黨立場，相關言論也在台灣政壇掀起熱議。郭正亮認為，從葛來儀整理的民調來看，這些數據對國民黨而言其實是好消息，也顯示社會氛圍正在改變。郭正亮分析，鄭麗文之所以敢公開講出如此鮮明立場，甚至出席「鄭習會」，正是因為感受到情勢已經不同，他更直言，如果是10年前講這些話，恐怕早已引發巨大反彈。談到未來局勢，郭正亮 認為，這次川習會結果勢必將牽動未來兩岸關係與統獨走勢，而2028總統大選，更將成為決定台灣未來方向的關鍵選戰。