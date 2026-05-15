日本資深聲優山崎和佳奈今（15）日驚傳病逝，享壽61歲。目前正在日本上映、台灣預定6月24日上映的最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，確定成為她生前的最後作品。除了最知名的角色「毛利蘭」之外，山崎和佳奈的配音生涯橫跨動畫、遊戲與劇場版，在日本聲優圈活躍超過30年。曾在《數碼寶貝大冒險02》中飾演「亞基利獸」，在《航海王》中替娜美的姐姐「諾琪高」配音，後續更參與《ONE PIECE FILM STRONG WORLD》等作品演出，未來都成為絕響，她的離世讓不少動漫迷心碎。
山崎和佳所屬經紀公司青二Production證實，她已於4月18日離世，因家屬希望低調處理後事，因此直到今日才公開消息。據日媒報導，山崎和佳奈今年2月曾因身體不適，在醫師建議下暫停所有活動，《名偵探柯南》電視動畫版也從3月起改由聲優岡村明美代班演出毛利蘭。不過《名偵探柯南：高速公路的墮天使》早已完成錄音，因此觀眾仍能在最新劇場版中聽見她熟悉的聲音，也讓這部作品更添紀念意義。
陪伴毛利蘭近30年 一整代動漫迷青春回憶
山崎和佳奈自1996年《名偵探柯南》動畫開播以來，長年擔任毛利蘭聲優，溫柔又堅定的聲線陪伴無數動漫迷成長，也成為《柯南》系列最具代表性的聲音。消息曝光後，大批粉絲哀悼直呼：「再也聽不到小蘭的聲音了」、「青春的一部分離開了」。
從小蘭喊著「新一——！」的經典台詞，到角色溫柔、堅強的性格詮釋，山崎和佳奈的聲音早已成為觀眾記憶裡重要的一部分。她的聲線並非高亢華麗，卻帶有真實且溫暖的生活感，讓毛利蘭這個角色在《柯南》長年連載中始終保有鮮明魅力。
不只《柯南》！還曾配過《數碼寶貝》、《航海王》
山崎和佳奈的配音生涯橫跨動畫、遊戲與劇場版，在日本聲優圈活躍超過30年。除了《名偵探柯南》的毛利蘭以外，她曾在《數碼寶貝大冒險02》中飾演「亞基利獸」，在《航海王》中替娜美的姐姐「諾琪高」配音，後續更參與《ONE PIECE FILM STRONG WORLD》等作品演出。
山崎和佳奈在《戰國無雙》系列中飾演人氣角色「寧寧」，更參與了《美少女戰士》、《神風怪盜貞德》、《鬼太郎》、《聖鬥士星矢Ω》、《HeartCatch 光之美少女》、《福音戰士新劇場版》等多部作品配音，是許多7、8年級生共同的童年回憶。有趣的是，山崎和佳奈過去曾短暫代班《航海王》中的娜美，而今年她因身體狀況休養後，《名偵探柯南》的毛利蘭則改由《航海王》原娜美聲優岡村明美接手代配，這段巧合也讓不少動漫迷感到感傷。
最新《柯南》劇場版 成留給粉絲最後聲音
《名偵探柯南：高速公路的墮天使》為《柯南》系列第29部劇場版，故事以高速公路大型事故與警察角色群為核心展開，電影已於今年4月在日本上映，台灣則預定6月24日上映。這部作品也成為山崎和佳奈留給粉絲最後一次的毛利蘭聲音演出。《名偵探柯南》原作者青山剛昌發文悼念，表示那個「一直陪伴在身邊、令人安心的溫柔聲音，再也聽不到了。」
山崎和佳奈（やまざきわかな）小檔案
▪ 出生地：日本神奈川縣橫濱市
▪ 成長地：京都府京都市
▪ 生日：1965年3月21日
▪ 享壽：61歲
▪ 血型：A型
▪ 經紀公司：青二 Production
▪ 學歷：同志社大學工學部工業化學工學科畢業
經歷
▪ 於歐姆龍軟體公司工作
▪ 進入青二塾大阪校5期學習配音
▪ 1991年正式聲優出道
▪ 1996年起擔任《名偵探柯南》毛利蘭聲優至今
代表角色
▪ 毛利蘭《名偵探柯南》
▪ 諾琪高《ONE PIECE》
▪ 亞基利獸《數碼寶貝大冒險02》
▪ 寧寧《戰國無雙》
▪ 秋月茗子《果醬男孩》
▪ 可安《美少女戰士R》
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山崎和佳奈自1996年《名偵探柯南》動畫開播以來，長年擔任毛利蘭聲優，溫柔又堅定的聲線陪伴無數動漫迷成長，也成為《柯南》系列最具代表性的聲音。消息曝光後，大批粉絲哀悼直呼：「再也聽不到小蘭的聲音了」、「青春的一部分離開了」。
從小蘭喊著「新一——！」的經典台詞，到角色溫柔、堅強的性格詮釋，山崎和佳奈的聲音早已成為觀眾記憶裡重要的一部分。她的聲線並非高亢華麗，卻帶有真實且溫暖的生活感，讓毛利蘭這個角色在《柯南》長年連載中始終保有鮮明魅力。
山崎和佳奈的配音生涯橫跨動畫、遊戲與劇場版，在日本聲優圈活躍超過30年。除了《名偵探柯南》的毛利蘭以外，她曾在《數碼寶貝大冒險02》中飾演「亞基利獸」，在《航海王》中替娜美的姐姐「諾琪高」配音，後續更參與《ONE PIECE FILM STRONG WORLD》等作品演出。
山崎和佳奈在《戰國無雙》系列中飾演人氣角色「寧寧」，更參與了《美少女戰士》、《神風怪盜貞德》、《鬼太郎》、《聖鬥士星矢Ω》、《HeartCatch 光之美少女》、《福音戰士新劇場版》等多部作品配音，是許多7、8年級生共同的童年回憶。有趣的是，山崎和佳奈過去曾短暫代班《航海王》中的娜美，而今年她因身體狀況休養後，《名偵探柯南》的毛利蘭則改由《航海王》原娜美聲優岡村明美接手代配，這段巧合也讓不少動漫迷感到感傷。
《名偵探柯南：高速公路的墮天使》為《柯南》系列第29部劇場版，故事以高速公路大型事故與警察角色群為核心展開，電影已於今年4月在日本上映，台灣則預定6月24日上映。這部作品也成為山崎和佳奈留給粉絲最後一次的毛利蘭聲音演出。《名偵探柯南》原作者青山剛昌發文悼念，表示那個「一直陪伴在身邊、令人安心的溫柔聲音，再也聽不到了。」
▪ 出生地：日本神奈川縣橫濱市
▪ 成長地：京都府京都市
▪ 生日：1965年3月21日
▪ 享壽：61歲
▪ 血型：A型
▪ 經紀公司：青二 Production
▪ 學歷：同志社大學工學部工業化學工學科畢業
經歷
▪ 於歐姆龍軟體公司工作
▪ 進入青二塾大阪校5期學習配音
▪ 1991年正式聲優出道
▪ 1996年起擔任《名偵探柯南》毛利蘭聲優至今
代表角色
▪ 毛利蘭《名偵探柯南》
▪ 諾琪高《ONE PIECE》
▪ 亞基利獸《數碼寶貝大冒險02》
▪ 寧寧《戰國無雙》
▪ 秋月茗子《果醬男孩》
▪ 可安《美少女戰士R》