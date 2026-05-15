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▲前總統蔡英文近日頻頻與青年學子互動，昨（14）日赴東海大學發表演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

東海大學演說全文如下：

前總統蔡英文近日頻頻與青年學子互動，昨（14）日赴東海大學發表演說時向學子表示，政治其實就在大家每天的生活裡，同時他也分享擔任總統的8年裡，經常得面對一些非常困難的決定，例如年金改革、同志婚姻等。蔡英文昨以「《政治，離我們很遠嗎？》—蔡英文與年輕世代的對話」為題擔任一日客座教授。蔡英文表示，相信很多同學聽到「政治」兩個字，聯想到政黨攻防、選舉口號或政府運作，距離自己生活有段距離，但換個角度看，政治就在每天的生活中。蔡英文提到，政治，並不只是站在政治舞台上的人，才需要面對的事；政治，其實是如何共同生活、如何分配資源、如何面對衝突、如何為未來做選擇的過程。蔡英文指出，擔任總統8年期間，常面臨極其艱難的抉擇，每一個決策背後，都牽動著不同群體的處境與焦慮，例如，2017年開始推動的年金改革，是他任內最具挑戰性的決策之一，同時他也提到，立法院去年底決議，終止這項改革繼續往前走，這將會相當程度地減緩改革力道。蔡英文接續說，2018年的地方選舉，同時舉行了10個公投案，其中有5個案子，和同志婚姻、性別平權教育有關，這段過程中，前院長蘇貞昌也站上第一線，用其最熟悉、也最貼近人民的台語，和許多長輩溝通，同時，他們提出的方案，也做了一些修正，讓不同意見的人感受到被尊重。最後，在2019年5月，完成婚姻平權立法，讓台灣成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。蔡英文說，回頭來看，這些關鍵的事件，對他來說，是一個非常深刻的學習，讓他更清楚地理解到，在民主社會裡，做決策，不只是做出選擇；做改革，也不是只要方向正確就夠了。蔡英文也提到，他卸任之後，生活步調放慢了一些，也開始有比較多時間觀察年輕人在網路上討論什麼、關心什麼，很多時候，他看到的是焦慮，但也看到很多創意、幽默、行動力，以及對台灣很深的關心，希望大家記住，這些都是台灣未來很重要的力量，也不要忘記年輕時候，這種充滿熱情、理想與拚勁的時刻。今天很高興來到東海大學，和大家一起談一個看起來很大、卻很貼近每個人的題目：政治，離我們很遠嗎？我相信，很多同學聽到「政治」兩個字，第一個反應可能是：那是政黨的事、選舉的事、政府的事，好像離自己的生活有一點距離。但是，如果我們換一個角度來看，政治其實就在我們每天的生活裡。你的學費、租屋，是政治。你畢業以後的工作機會、職涯選擇，這也是政治。你關心性別平等、世代正義、環境永續、AI帶來的衝擊，這些更是政治。所以，政治，並不只是站在政治舞台上的人，才需要面對的事。政治，其實是我們如何共同生活、如何分配資源、如何面對衝突、如何為未來做選擇的過程。今天，我想從自己的經驗出發，跟大家談三件事：第一，法律專業如何讓我走進公共事務；第二，執政現場的決策、衝突與溝通；第三，台灣未來的道路，為什麼需要年輕世代一起參與。我一開始並不是政治人物，我念的是法律，研究的是國際貿易，後來也在大學教書。對那時候的我來說，法律是一套理解社會運作的工具。法律讓我知道，制度不是抽象的東西。每一條規定、每一項政策，都會影響人民的生活，以及國家在世界上的位置。後來，我參與台灣加入世界貿易組織的談判，也開始更深刻感受到，國際局勢、產業發展、國內制度，其實都是相連在一起的。那時候，我逐漸明白，專業如果只停留在書本裡，影響是有限的；但如果能夠進入公共決策，專業就有機會變成制度，變成政策，甚至變成一個國家往前走的力量。當然，從專業領域走進政治，並不是一條輕鬆的路。政治現場有不同的意見、有壓力，也有很多不是單靠專業就能解決的問題。但是，這也是政治重要的地方。政治不是追求每個人都同意，而是在不同意見之間，找到共識，讓社會可以繼續一起往前進。在我擔任總統的八年裡，經常得面對一些非常困難的決定。有些事情，從專業角度看，答案也許很清楚；但是進入政治現場之後，你會發現，每一個決策背後，都有不同群體的處境、感受和擔憂。例如，2017年開始推動的年金改革，是我任內最具挑戰性的決策之一。當時的情況很清楚：如果不改革，整個制度很可能在未來十幾年內面臨破產；而制度一旦失衡，最後承擔最大壓力的，往往就是還沒有發言權、也還沒有享受到制度保障的年輕世代。越晚改革，就越困難。馬英九前總統在交接時，也特別提醒我這項改革的急迫性。但是，改革從來不只是把數字算清楚而已。它也會影響許多已經退休、或即將退休的人。很多人會擔心，自己原本規劃好的人生被改變；很多人也會覺得不公平、不能接受。所以，那段時間，社會上有很多不同的聲音，也有很大的對立和壓力。這就是執政最困難的地方。很多決策，不是單選題，也不是改革的一邊全對，另一邊全錯；更不是只要選擇一個立場，就可以不看見另一群人的處境。當你同時看見制度的危機、年輕人的未來、退休者的焦慮，以及國家財政的責任，你仍然必須做出選擇，這才是最困難的地方。而當時的執政團隊，就是在這樣的情況下，面臨一個問題：是維持現狀，把問題留給下一代；還是承擔政治壓力，把制度調整到能夠長久運作？最後，我們選擇啟動改革。因為我們希望，透過持續的調整，讓台灣的財政能夠永續，也讓現在與未來的軍公教同仁，都能對自己的退休保障更安心。從2018年到2024年，因為年金改革所省下來、並可提供退撫基金挹注的經費，累積已經達到2590億。這對於穩定基金現金流，有相當重要的貢獻。但立法院去年底決議，終止這項改革繼續往前走，這將會相當程度地減緩改革力道。同時，對於勞保財務問題，政府也持續挹注資源，為下一階段改革預作準備。因為勞保同樣需要永續，也同樣關係到年輕人對未來的信心。這項改革，需要行政與立法共同合作。越晚開始，就會越困難；越是把問題往後推，未來要付出的代價就越高。同樣的情況，也出現在婚姻平權的議題上。2018年的地方選舉，同時舉行了10個公投案，其中有5個案子，和同志婚姻、性別平權教育有關。從這一點，大家就可以想像，當時台灣社會對這個議題有多麼分歧，政府所面對的壓力有多大。尤其，在不同世代、不同信仰、不同生活經驗之間，對婚姻、家庭和教育的想像，確實存在很大的差異。這些差異，不是靠一句口號就能消失，也不是靠一次投票就能完全化解。但是，作為一個民主社會，我們仍然必須回到一個根本的問題：每一個人，是否都應該在法律面前享有平等的權利？所以，我們選擇繼續往前走，我們頂住壓力，也走出去跟人民溝通。在許多年輕人的支持下，我們努力爭取更多社會理解，也讓更多人看見，婚姻平權不是要改變任何人的信仰或家庭，而是讓不同的人，都能在法律制度裡獲得基本的保障。這段過程中，蘇貞昌院長也站上第一線，用他最熟悉、也最貼近人民的台語，和許多長輩溝通。他不是用對立的方式說服大家，而是從父母、長輩疼惜晚輩的心情出發，希望社會能夠多一點理解、多一點包容，讓大家不再那麼強烈反對，甚至願意慢慢接受。同時，我們提出的方案，也做了一些修正，讓不同意見的人感受到被尊重。最後，在2019年5月，我們完成婚姻平權立法，讓台灣成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。回頭來看，這些關鍵的事件，對我來說，是一個非常深刻的學習。它讓我更清楚地理解到，在民主社會裡，做決策，不只是做出選擇；做改革，也不是只要方向正確就夠了。執政與決策的困難，就在於，當社會有不同意見、不同價值、不同焦慮的時候，政府要如何一邊堅持基本的價值，一邊保留對話的空間；一邊推動必要的改革，一邊讓社會感受到被尊重。所以，溝通不是把自己的立場講得很大聲，也不是要求所有人都接受同一個答案。溝通，是讓不同立場的人知道，他們的擔憂有被聽見；也讓社會理解，為什麼有些困難的決定，仍然必須去做。民主社會一定會有衝突，沒有衝突的社會，未必是健康的社會。重要的是，我們能不能用制度處理衝突，用理性面對差異，用對話累積共識。這也是台灣民主最珍貴的地方。我們有自由表達意見的空間，也有不斷修正自己的能力。政治不是把所有問題一次解決，而是在一次又一次的討論、協商、修正中，讓社會變得更好一點。也正是這些經歷，讓我體會到，執政現場的決策，從來不是簡單的單選題。每一個選擇背後，都有不同世代的期待、不同處境的焦慮，也有國家長遠發展必須承擔的責任。民主政治的責任，不只是做出決定；更是在做出決定之後，讓社會仍然願意彼此理解、繼續溝通，並且一起往前走。談到政治跟各位的距離，我想講一個很近的例子，就是宿舍。我知道，東海大學這幾年新建的宿舍非常漂亮。學校也介紹，這兩棟新宿舍是以綠建築指標設計；媒體甚至稱它是「全台最美宿舍」之一。前陣子，我也看到東海的同學在網路上開箱宿舍，大家把房間、公共空間、生活環境拍出來，看得出來，同學們對新的住宿環境很有感。這件事看起來是校園生活，但其實也跟公共政策很有關係。對很多年輕人來說，離家念書的第一個挑戰，不一定是課業，而是生活成本。住哪裡、通勤要多久、房租負擔重不重，這些問題都會影響一個學生能不能安心學習，也會決定一個家庭要付出多少，支持孩子完成大學教育。所以，政府過去幾年推動大學宿舍改善、校內住宿補貼，以及校外租屋補貼，背後的想法其實很簡單：就是希望讓年輕人在進入社會以前，先有一個比較穩定、比較安心的生活基礎。我常說，政府能做的事情，不是替年輕人決定人生，而是盡量把環境準備好，讓各位在做選擇的時候，不要一開始就被經濟壓力限制住。宿舍是這樣，學費也是這樣。今天在場許多同學，應該都對私立大學學費補助很有感。政府當時在推動這項政策時，就是希望讓年輕人選擇學校和科系的時候，不要先被學費差距所影響；也讓申請就學貸款的私校學生，不必一出社會，就背負太沉重的經濟壓力。這些政策，其實都在回答同一個問題：我們能不能讓年輕人在人生剛起步的時候，少一點負擔，多一點選擇？我記得，我在2020年勝選那一天說過：「我會留下一個更好的國家給你們。」這句話對我來說，不只是政治上的承諾，也是一個世代責任。所謂更好的國家，不一定是所有問題都已經解決的國家；而是當年輕人面對學費、住宿、通勤、就業、未來發展這些壓力時，國家願意站出來，替你們分擔一點、鋪路一點，讓你們可以比較勇敢地選擇自己的方向。在大學裡，各位同學所培養的知識、能力與視野，將會影響你未來很長的一段人生。政府可以做的，就是盡量把環境準備好，讓各位人生的方向，能夠每一步都走得更踏實、更不孤單。但是，我也要說，國家為年輕人鋪路，不是要替年輕人決定方向；而是希望當你們走向社會、走向世界的時候，有更多選擇，也有更多力量，去回應這個時代提出的問題。因為台灣的未來，不會只靠政府一代一代規劃出來。它也需要每一個世代，把自己的專業、關心和行動，放進公共事務裡。所以，當我們談政治離我們遠不遠，其實也要回到今天最重要的一個問題：年輕人，能不能在台灣未來的道路上，找到自己的位置？今天的年輕世代，面對的是一個非常不確定的世界。全球供應鏈正在重組，地緣政治風險升高，人工智慧快速發展，很多職業、產業和生活方式都在改變。你們可能會感到焦慮：未來的工作在哪裡？我的專業會不會被取代？台灣在世界上還能不能保持競爭力？我一個人又能改變什麼？這些問題都很真實。我也想告訴大家，焦慮，不代表你們脆弱，而是因為你們正在認真面對這個時代。而台灣能不能在未來繼續站穩腳步，靠的也不只是政府，不只是產業，更需要年輕世代把自己的專業、創意和價值投入公共事務。投入公共事務，不一定是參選，也不一定是加入政黨。你可以在科技產業裡，思考AI治理和平台責任；可以在社會企業裡，解決地方問題；可以在NGO裡，推動人權、環境和弱勢照顧；可以在媒體、設計、教育、法律、工程、醫療等不同領域，把公共價值放進自己的專業裡。只要你願意關心一個比自己更大的問題，願意理解不同的人，願意讓自己的能力回應社會需要，那就是公共參與。所以，政治離我們很遠嗎？如果政治只是選舉口號，它可能很遠。但如果政治是代表我們如何一起生活，它其實就離我們很近。它在你每天搭乘的交通裡，在你繳的學費裡，在你住的宿舍裡，在你未來要進入的職場裡，也在你希望台灣成為什麼樣國家的想像裡。我希望今天的對談，不只是我來回答大家的問題，更是我們一起重新思考：在這個變動的時代，年輕人可以如何參與台灣的未來。我卸任之後，生活步調放慢了一些，也開始有比較多時間觀察年輕人在網路上討論什麼、關心什麼。很多時候，我看到的是焦慮，但我也看到很多創意、幽默、行動力，以及對台灣很深的關心。希望各位記住，這些都是台灣未來很重要的力量，也不要忘記年輕時候，這種充滿熱情、理想與拚勁的時刻。當然，我也知道，面對未來，年輕人一定會有很多不確定感。你們會擔心，自己的專業能不能跟上時代；會擔心，努力是不是會有回報；也會擔心，面對這麼大的世界變化，自己一個人的力量到底能改變什麼。但是，公共參與從來不是等到你完全準備好了、變得很有影響力了，才開始。它常常是從一個問題開始，從一個關心開始，從你願意多理解一點、多往前走一步開始。你可以在自己的專業裡，思考科技如何更負責任地被使用；可以在社群裡，讓更多理性的討論被看見；可以在國際場合裡，分享台灣的經驗、提出台灣的觀點，把台灣的故事說出去，讓世界知道，台灣不只是被討論的對象，也可以是提出解方、貢獻價值的夥伴。政治，也不一定是站到最前面，不一定是成為被看見的人。很多時候，政治是在自己的位置上，願意對公共事務多承擔一點責任。今天，我想把這句話送給大家：政治不是離我們很遠的權力遊戲，而是我們每一個人，決定要如何讓這個社會變得更好的共同努力。未來的台灣，需要你們的專業，也需要你們的參與。更重要的是，需要你們相信，自己有能力讓公共事務變得不一樣。謝謝大家。