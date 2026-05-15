第28屆台北電影獎入圍名單今（15）日揭曉，最佳男主角歷經4輪投票才得到結果，極為難產，最終選出《大濛》柯煒林、《死亡賭局》洪瑜鴻（春風）、《泥娃娃》楊祐寧、《深度安靜》張孝全與《雙囍》劉冠廷，《功夫》戴立忍與《女孩》邱澤雖有被討論，也公認亮眼，卻仍是成了遺珠。

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戴立忍突破過往形象　邱澤演活軟爛爸

台北電影獎影帝之爭，《功夫》中扮演癲狂武林高手的戴立忍，被評審認為突破過往形象，成功撐起電影中世界觀的獨特性，展現出好演員的無限可能，可惜當經歷了4輪投票之後，仍是無法成功擠進入圍名單，雖然演出很亮眼，距離拿下影帝大戰的門票，還是差了一點點。同樣的情況，也發生在邱澤身上。

邱澤在舒淇執導的《女孩》中，不再是過去電影裡的帥氣男神，反而是片中拖垮整個家裡、造成妻女陰影的軟爛爸爸，演出有很多細節，讓人一耳目，也看得到用心，然而在討論時未能獲得超過半數的支持，成為本屆台北電影獎的遺珠。

▲《功夫》戴立忍被讚突破過往形象，撐起全片獨特的世界觀，可惜沒能擠進台北電影獎影帝入圍名單。（圖／麻吉砥加提供）
▲《功夫》戴立忍被讚突破過往形象，撐起全片獨特的世界觀，可惜沒能擠進台北電影獎影帝入圍名單。（圖／麻吉砥加提供）
《雙囍》要角囊括多項提名　田啟文從影47年首度入圍電影獎

至於春節在台灣上映時口碑頗突出的《雙囍》，片中的新郎劉冠廷、新娘余香凝、兩人各自的爸爸庹宗華與田啟文，分別入圍最佳男女主角與男配角獎。成績突出。過往以周星馳搞笑喜劇演出為台灣觀眾熟知的田啟文，從影47年還是第一次獲得電影獎項提名，意義非凡。

▲入圍今年台北電影獎最佳男配角的男星，涵蓋不同世代，角色與影片類型也大不相同。（圖／記者朱永強攝）
▲入圍今年台北電影獎最佳男配角的男星，涵蓋不同世代，角色與影片類型也大不相同。（圖／記者朱永強攝）
他表示：「感謝『雙囍』台前幕後團隊超出色的付出、才能給觀衆看到吳火旺這個角色，要特別謝謝楊貴媚、有她的旺氣加持、我才有這個幸運，當然要謝謝其他的每一位演員都是滿滿的能量圍著我身邊。看到『雙囍』能有那麼多的入圍，希望能再下一城。」頒獎典禮將於7月11日在中山堂舉行。

▲《雙囍》讓田啟文（中）從影47年第一次獲得電影獎項提名。（圖／水花電影提供）
▲《雙囍》讓田啟文（中）從影47年第一次獲得電影獎項提名。（圖／水花電影提供）

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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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