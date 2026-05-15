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今（15）日桃園市議會總質詢，桃園市議員凌濤向桃園市長張善政提出建議，表示桃園需要一座自己的市立科博館，獲張善政當場表達認同，可朝結合TOD方向發展；會後也指示都發局、教育局即刻啟動評估。凌濤指出，桃園擁有完整的科技產業鏈，張善政本身也具備豐富的科技背景，但桃園的家長想帶孩子到科學教育場館學習參觀時，卻只能前往台北天文館或士林科教館，認為桃園需要一座桃園市立科博館，以作為科學教育普及的重要樞紐。張善政表示，打造桃園專屬的科博館勢在必行，雖然所需經費可能相當可觀，未來科博館的建置若能與大眾運輸導向型發展（TOD）規劃結合，不僅能大幅提升民眾與學童前往參訪的交通便利性，在財務上也能獲得更穩健的挹注與支持。張善政同時承諾，會後將立即啟動可行性規劃作業，並依規劃狀況盡快編列預算。都發局江南志表示，桃園市人口持續增加，且已超過235萬人口，但都市發展仍欠缺公共設施建設，因此思考結合桃園大眾運輸導向開發結合捷運場站與大型公設為都市長遠發展重要策略。張市長上任後除已拍板第二行政園區座落未來台鐵中路車站外，近期也積極盤點重要公設需求完善桃園都市環境，對於議員提到G12-14站開發後的公共設施納入科博館的建議，市府會納入評估。