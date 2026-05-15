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▲今年5位入圍台北電影獎最佳女主角的人選，除了台灣演員外，也有來自香港、菲律賓的當地實力派影后。（圖／記者朱永強攝）

▲《深度安靜》林依晨演出陰沉灰暗，被稱讚聲音處理非常好，也成功營造出「窒息感」。（圖／風起娛樂提供）

▲劉若英（右）在《我們意外的勇氣》被讚一個人獨撐大局。（圖／壹壹喜喜提供）

打破國片賣座票房數字紀錄的《陽光女子合唱團》，女主角陳意涵卻沒能拿到第28屆台北電影獎的影后之爭門票，成為受到矚目的遺珠。台北電影節總監李亞梅表示，她有把觀眾帶進去故事跟情緒之中，稱得上亮眼，可是評審綜合考量之下，有時沒入圍也並非演員本身的問題，今年《深度安靜》林依晨與《我們意外的勇氣》劉若英，也都是被稱讚的遺珠。《陽光女子合唱團》全台賣破7.74億，陳意涵扮演的受刑人媽媽，和女兒之間的親情發展，是片中催人落淚的重點，陳意涵也被不少觀眾稱讚「哭功了得」，卻沒能擠入台北電影獎最佳女主角的入圍名單。李亞梅解釋評審在面對都很突出的表演時要抉擇，可能會考慮到以片子在角色的設計上，給演員的空間夠不夠，有沒有辦法加成，陳意涵、林依晨、劉若英都可惜差了一點。陳意涵在《陽光女子合唱團》要把觀眾帶進片中的感人情緒裡，尤其電影本身是部商業類型片，她的戲分又重要，如果她的演出不夠效果，影片的力量就將大打折扣，所以就演出的成績來說是搶眼的，無奈在評審綜合考量下，還是少了一些些。至於在《深度安靜》中演出突破觀眾既定印象的林依晨，被稱讚聲音處理很出色，有評審認為她很有勇氣挑戰難度如此高的角色，也把給觀眾的「窒息感」演得非常成功，儘管沒能得到提名，還是值得讚賞。在《我們意外的勇氣》扮演高齡孕婦、幾乎躺在病床上演了大半部片的劉若英，被形容「一個人獨撐大局，用生命力包覆整部電影」，也有評審大力推崇。在年輕新秀方面，舒淇《女孩》中戲分最重要的主角白小櫻，演出帶動劇情發展，在邱澤等前輩面前毫不遜色，讓觀眾跟著她的舉手投足進入情節世界中，是全片的一大亮點，今年沒有機會打進最佳女主角入圍名單，未來不可限量。台北電影獎頒獎典禮將於7月11日在中山堂舉行。