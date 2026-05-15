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歌手温嵐的經紀人今（15）日透過臉書發文，表示温嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀緊急送醫，經診斷後為敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。根據統計，敗血症重症死亡率可達5成，其中患有慢性病、老年人是高風險群，即使是健康的年輕人，若感染特定細菌仍可能迅速惡化，不可輕忽！敗血症被稱為沉默殺手，感染時引發全身性嚴重發炎反應，感染源通常是細菌，其所引起的發炎反應會傷害身體的許多器官，最終可能導致休克甚至死亡，致死率最高甚至達50％。其中，慢性疾病者像是糖尿病、癌症、肺部疾病、腎臟疾病等，或是免疫功能不全的老人都是高風險群，根據美國的研究，敗血症病患若大於65歲，其死亡風險較一般患者高出2.3倍。另外，即使是健康的年輕人，若感染特定細菌仍可能因迅速惡化致死，敗血症惡化得很快，必須迅速治療。對於温嵐的現況，稍早經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「目前還算清醒，在加護病房。」不過因後續因必須接受治療及休養，將取消相關演出工作。