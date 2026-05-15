基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，預計於5月28日啟航，票價也公布，而除了官網下訂船票，Klook也宣布，作為獨家販售的線上旅遊平台，即日起也正式開賣，並加推租車7折優惠且規劃基隆港接駁服務，再加上精選石垣島5大必訪行程。
有「日本馬爾地夫」美譽的石垣島，終於也能從台灣搭渡輪直達！全新「八重山丸渡輪」預計於5月28日啟航，5、6月期間每週四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每週二、四固定航班。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息一晚，醒來就抵達石垣島。
「八重山丸」共8種定價 最低每人2000元
Klook提到，渡輪依艙房類型共分為8種定價，最低為睡大通舖單程2800元（未稅）的標準房，最高則是每人1萬500元（未稅）的雙人皇家套房。5至6月期間也推出限時優惠票價，最低單程2000元（未稅）起。
「八重山丸」船上設施包含餐廳、咖啡廳、卡拉OK室與日式澡堂，並為皇家套房與豪華套房旅客準備的VIP貴賓室，更有便利商店與免稅店等。
而Klook也搶足周邊商機，還推出石垣島租車6月30日前7折起優惠，及基隆港來回專車接駁，讓旅客從出發到返程都能一路輕鬆無憂。此外，更精選石垣島5大必訪行程，包含「藍洞與夢幻島浮潛體驗」、「SUP或獨木舟悠閒之旅」、「藍珊瑚玻璃船海底探索」、「夜間星空叢林夜遊」、「八重山姬螢發光秀」
五福旅遊推旅展優惠 沖繩4日2萬1999元
另外，五福旅遊則是因應「台北國際觀光博覽會(TTE)」將於5月22日開跑，推出多項限定優惠，包含國人最愛沖繩4日只要2萬1999元，或者「促銷京阪神關西影城5日」，每人只要2萬6999元起，第二人還可以折4000元，即可暢遊環球影城、伏見稻荷大社、奈良公園等熱門旅遊景點。
另外還有泰國6日也僅需1萬6900元，而針對長程旅遊更提供最高第二人折1萬6千元的回饋。
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「八重山丸」共8種定價 最低每人2000元
Klook提到，渡輪依艙房類型共分為8種定價，最低為睡大通舖單程2800元（未稅）的標準房，最高則是每人1萬500元（未稅）的雙人皇家套房。5至6月期間也推出限時優惠票價，最低單程2000元（未稅）起。
「八重山丸」船上設施包含餐廳、咖啡廳、卡拉OK室與日式澡堂，並為皇家套房與豪華套房旅客準備的VIP貴賓室，更有便利商店與免稅店等。
五福旅遊推旅展優惠 沖繩4日2萬1999元
另外，五福旅遊則是因應「台北國際觀光博覽會(TTE)」將於5月22日開跑，推出多項限定優惠，包含國人最愛沖繩4日只要2萬1999元，或者「促銷京阪神關西影城5日」，每人只要2萬6999元起，第二人還可以折4000元，即可暢遊環球影城、伏見稻荷大社、奈良公園等熱門旅遊景點。
另外還有泰國6日也僅需1萬6900元，而針對長程旅遊更提供最高第二人折1萬6千元的回饋。