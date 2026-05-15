藝人温嵐驚傳因「敗血性休克」送醫，臺北榮總提醒，敗血性休克是感染引發全身性發炎反應，造成血壓下降、器官灌流不足，嚴重時可能導致多重器官衰竭，必須立即就醫處置。醫師提醒，若出現發燒或體溫過低、呼吸急促、意識混亂、血壓下降、尿量變少、皮膚冰冷冒汗等警訊，千萬不要在家硬撐，務必立即就醫。
敗血性休克是什麼？
敗血症是人體受到細菌、病毒或黴菌感染後，引發全身性發炎反應，可能出現發燒、心跳變快、白血球異常等狀況；若病情惡化，合併血壓下降、休克，甚至呼吸衰竭、腎臟衰竭、多重器官衰竭，就可能進展為敗血性休克。
臺北榮總護理部健康e點通指出，敗血症嚴重時會產生休克及多個器官衰竭，最嚴重須住進加護病房治療。世界衛生組織也說明，敗血症是感染後免疫系統出現極端反應，造成器官功能障礙的危及生命狀態，若未及早辨識與治療，可能導致休克、多重器官衰竭，甚至死亡。WHO統計，2020年資料顯示，全球估計有4890萬例敗血症病例，與敗血症相關死亡約1100萬人，占全球死亡約20%。
發燒、喘、意識亂要警覺！6大警訊一次看
敗血性休克的可怕之處，在於惡化速度可能相當快。馬偕紀念醫院衛教資料指出，敗血症患者可能在數小時至數日內快速惡化，常見生命不穩定徵象包括發燒、心跳加速、呼吸急促、尿少、發紺、斑駁樣皮膚與意識變化；嚴重時會血壓下降、組織灌流不足、凝血功能異常，甚至全身器官衰竭。
若感染患者出現以下6大警訊，應立即就醫：
1.發燒或體溫過低
除了發高燒要注意，年長者、免疫力較差者，有時反而可能出現體溫偏低、畏寒、發抖。
2.呼吸急促、喘不過氣
若出現呼吸變快、胸悶、血氧下降，可能代表感染已影響呼吸功能或全身氧氣供應。
3.意識混亂、嗜睡或叫不醒
突然反應變慢、講話混亂、躁動、昏睡，甚至對聲音或疼痛反應變差，都是危險訊號。
4.血壓下降、四肢冰冷冒汗
敗血性休克常見循環不穩，可能出現頭暈、臉色蒼白、冒冷汗、手腳冰冷。
5.尿量明顯變少
小便變少、顏色變深，可能代表腎臟灌流不足，是器官受影響的警訊之一。
6.皮膚出現瘀斑、花斑或濕冷
皮膚像大理石花紋、出現瘀青、冰冷濕黏，可能與循環不良或凝血異常有關。
高風險族群有哪些？
敗血症可能發生在任何感染患者身上，但高風險族群更要提高警覺，包括年長者、嬰幼兒、孕婦或剛生產女性、住院或加護病房患者、免疫力低下者，以及慢性病患者，例如腎臟病、肝硬化、癌症患者等。WHO也提醒，高風險族群一旦感染，進展為敗血症的風險較高。臨床常見感染源包括肺炎、泌尿道感染、膽道感染、腹腔感染、皮膚軟組織感染，以及傷口感染等。
敗血性休克搶時間是關鍵
臺北榮總提醒，敗血性休克是醫療急症，治療重點包括找出感染源、抽血或採集尿液、痰液、傷口分泌物進行培養，並儘快使用抗生素或抗感染藥物；同時給予點滴輸液，若血壓仍低，可能需要升壓藥維持血壓與重要器官灌流。臺北榮總衛教資料指出，敗血症治療包含移除感染源、控制感染、抗生素治療，以及在血壓降低時使用點滴與升壓藥；若出現呼吸喘、氧氣濃度降低，嚴重時可能需要插管與呼吸器輔助。
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敗血症是人體受到細菌、病毒或黴菌感染後，引發全身性發炎反應，可能出現發燒、心跳變快、白血球異常等狀況；若病情惡化，合併血壓下降、休克，甚至呼吸衰竭、腎臟衰竭、多重器官衰竭，就可能進展為敗血性休克。
臺北榮總護理部健康e點通指出，敗血症嚴重時會產生休克及多個器官衰竭，最嚴重須住進加護病房治療。世界衛生組織也說明，敗血症是感染後免疫系統出現極端反應，造成器官功能障礙的危及生命狀態，若未及早辨識與治療，可能導致休克、多重器官衰竭，甚至死亡。WHO統計，2020年資料顯示，全球估計有4890萬例敗血症病例，與敗血症相關死亡約1100萬人，占全球死亡約20%。
發燒、喘、意識亂要警覺！6大警訊一次看
敗血性休克的可怕之處，在於惡化速度可能相當快。馬偕紀念醫院衛教資料指出，敗血症患者可能在數小時至數日內快速惡化，常見生命不穩定徵象包括發燒、心跳加速、呼吸急促、尿少、發紺、斑駁樣皮膚與意識變化；嚴重時會血壓下降、組織灌流不足、凝血功能異常，甚至全身器官衰竭。
若感染患者出現以下6大警訊，應立即就醫：
1.發燒或體溫過低
除了發高燒要注意，年長者、免疫力較差者，有時反而可能出現體溫偏低、畏寒、發抖。
2.呼吸急促、喘不過氣
若出現呼吸變快、胸悶、血氧下降，可能代表感染已影響呼吸功能或全身氧氣供應。
3.意識混亂、嗜睡或叫不醒
突然反應變慢、講話混亂、躁動、昏睡，甚至對聲音或疼痛反應變差，都是危險訊號。
4.血壓下降、四肢冰冷冒汗
敗血性休克常見循環不穩，可能出現頭暈、臉色蒼白、冒冷汗、手腳冰冷。
5.尿量明顯變少
小便變少、顏色變深，可能代表腎臟灌流不足，是器官受影響的警訊之一。
6.皮膚出現瘀斑、花斑或濕冷
皮膚像大理石花紋、出現瘀青、冰冷濕黏，可能與循環不良或凝血異常有關。
高風險族群有哪些？
敗血症可能發生在任何感染患者身上，但高風險族群更要提高警覺，包括年長者、嬰幼兒、孕婦或剛生產女性、住院或加護病房患者、免疫力低下者，以及慢性病患者，例如腎臟病、肝硬化、癌症患者等。WHO也提醒，高風險族群一旦感染，進展為敗血症的風險較高。臨床常見感染源包括肺炎、泌尿道感染、膽道感染、腹腔感染、皮膚軟組織感染，以及傷口感染等。
敗血性休克搶時間是關鍵
臺北榮總提醒，敗血性休克是醫療急症，治療重點包括找出感染源、抽血或採集尿液、痰液、傷口分泌物進行培養，並儘快使用抗生素或抗感染藥物；同時給予點滴輸液，若血壓仍低，可能需要升壓藥維持血壓與重要器官灌流。臺北榮總衛教資料指出，敗血症治療包含移除感染源、控制感染、抗生素治療，以及在血壓降低時使用點滴與升壓藥；若出現呼吸喘、氧氣濃度降低，嚴重時可能需要插管與呼吸器輔助。