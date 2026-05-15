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▲方媛在凌晨發文疑開嗆節目組，不過之後就將貼文刪除。（圖／翻攝自微博@娛樂榜姐）

郭富城老婆方媛近來首度參加陸綜，錄製實境節目《五十公里桃花塢》，但卻因房間分配問題引發爭議。在民宿分配房間時，因方媛堅持要住男生樓層的單人房，導致9名男星要共用一間廁所，方媛也因此被罵翻。而對此，她也於今（15）日凌晨發文回應爭議，還疑似點名節目組開嗆：「我們值得充足的房間和衛生間配置。」但之後就將貼文刪除。《五十公里桃花塢》的分配房間環節中，袁詠儀、李雪琴等資深女藝人，都表示願意睡大通鋪，但方媛則表示自己作息較晚，加上晚上會整理房間，不想打擾其他人，因此想住男生樓層的單人房，不過因為房間動線，導致其餘9名男星只能共用一間廁所。徐志勝嘗試詢問她是否能接受多人房，方媛則一度保持沉默，讓現場略顯尷尬，徐志勝只好說先試一天，如果大家受不了，再請方媛搬回女生樓層。而在之後的訪問中，方媛強調自己不是要刻意搶房間，而是聽到男嘉賓們都表示不用單人房，才會提出要求。但這番說詞依然不能平息眾怒，網友紛紛批評方媛耍大牌，直呼不能接受群居就回家。而今日凌晨方媛也發文回應爭議，表示從小到大就被教導要孔融讓梨，「但我會和女兒們說『善良，不必委屈自己；懂事，也不避勉強硬撐』。」表示自己不想教孩子一味妥協，「女孩子的配得趕，從來不是靠一次次退讓換來的。」並在最後點名節目組喊話：「我們值得充足的房間和衛生間配置。」不過方媛的一席話，也沒有讓網友理解她的做法，「不是一回事吧，女孩子當然要有配得感，但是也要考慮一下別人吧，一點不考慮別人，那不就是自私嗎」、「人當然要有配得感，但這個是需要建立在不損人、不損害集體利益、以及不違反道德層面的才行」、「把自私說的清新脫俗。」《五十公里桃花塢》是2021年開始推出的一檔群體生活社交觀察真人秀。最新一季除了有熟面孔徐志勝、李嘉琦、李雪琴、王子奇、孟子義、周濤、蕭敬騰、彭冠英、阿如那、徐若晗外，還有新加入的袁咏儀、方媛、酷酷的滕、歐陽娜娜、陳鑫海、庾恩利、賀峻霖。