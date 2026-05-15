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▲馬來西亞警方逮捕4名中國籍嫌犯。（圖／翻攝自光明日報）

▲ 四名中國籍嫌犯年齡介於45歲至52歲。（圖／翻攝自光明日報）

四名中國籍男子持旅遊簽證入境馬來西亞後，在吉隆坡國際機場租車，隨後涉嫌跨州入屋偷竊，被民眾發現後，遭警方逮捕。根據馬來西亞媒體《光明日報》報道，這四名男子年齡介於45歲至52歲，持著旅遊簽證在八天前入境馬來西亞吉隆坡國際機場，並於機場租車跨州到北馬的玻璃市。加央警區主任表示，13日下午4時30分接獲民眾通報，稱在玻璃市港口大地花園發現一輛行蹤可疑的豐田轎車。當地警局警長隨即率隊到現場，但轎車駕駛不但拒絕配合接受調查，還駕車揚長而去，還一度試圖撞向路障。最終，警方砸破其後車窗及左邊側車窗後，成功打開車門，並逮捕4名嫌犯。警方在車上查獲各種疑似作案工具，包括八雙手套、兩頂假髮、四頂黑色帽子、扳手、螺絲刀、面罩、對講機、萬能鑰匙等。此外，還有一張國際駕照、四本護照、四台手機以及358馬來西亞令吉（約合新台幣10848元）現金。目前，警方持續調查此案，4名嫌犯也從14日被延扣至18日。