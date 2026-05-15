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美國總統川普（Donald Trump）訪中行程在今（15）日結束，在訪中國的期間，他與中國國家主席習近平進行峰會，全力衝刺經貿領域的實質成果，儘管雙方在波音採購案與荷姆茲海峽航運安全上達成部分共識，習近平先前對台海議題展現的強硬立場，仍為這場雙強對話蒙上了一層地緣政治的陰影。根據法新社報導，川普除了希望推動商業合作，也尋求在中東戰事等地緣政治議題上取得進展。川普多次形容習近平是「偉大領袖」與「朋友」，但習近平對川普釋出的善意至今反應相對低調。儘管雙方前一天會晤時氣氛隆重、互相握手致意，但習近平談及敏感的台海問題時態度強硬，警告若相關議題處理不當，恐使美中走向「衝突」，為峰會增添緊張氣氛。川普昨日在習近平的陪同之下，參訪天壇公園，但在當下被問及台灣相關問題，卻選擇避而不談。不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受財經媒體CNBC訪問時透露，川普將在「未來幾天」進一步說明相關立場。另一方面，中東局勢也成為峰會焦點之一。川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，習近平已向他保證，中國不會向伊朗提供軍事援助。川普指出，「習近平表示不會提供軍事設備，而且態度非常堅決」，並稱中方希望荷姆茲海峽維持開放，以確保石油與其他重要物資的航運順暢。此外，雙方也談及「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）理論。該理論認為，新興強權與既有強權競爭時，戰爭風險將升高。不過，習近平則表示，美中兩國有能力「超越」這種風險。川普今日凌晨在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發出訪中後第一篇社群貼文，表示習近平「非常優雅地將美國形容為可能正在衰退的國家」，但他強調，習近平指的是前總統拜登（Joe Biden）執政時期，而非現在的美國。川普表示，「兩年前，我們確實是一個正在衰退的國家。如今，美國是全球最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係比以往更加堅實良好！」他也稱，習近平對他「在許多方面取得的重大成功」表達祝賀。在經貿議題方面，川普今日談判重點放在貿易合作，隨行代表團包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）等美國科技界重量級人士。川普接受福斯新聞專訪時也提前透露，中國已同意採購「200架大型」波音（Boeing）客機。不過，消息曝光後，波音股價反而下跌，顯示市場原本預期中方將宣布更大規模的採購計畫。目前，美中之間仍存在多項分歧，包括美國與以色列在中東的軍事行動。相關衝突已導致伊朗封鎖關鍵航道荷姆茲海峽，進一步衝擊中國及全球石油供應。白宮在簡短聲明中表示，美中領導人「同意荷姆茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流通」。分析人士認為，相關局勢可能削弱川普的談判籌碼，因為川普先前已因此延後原定於3月底展開的訪中行程。