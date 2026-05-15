我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中國國家主席習近平昨（14）日進行「川習會」，但美國白宮於會後發出的摘要中，並未提及台灣。值得注意的是，美國國務卿盧比歐在川習會後接受美國媒體訪問時提到，他認為中國可能更偏好台灣能自發性地加入他們，例如在台灣內部進行公民投票。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（15）日表示，台灣前途決定在我們2300萬的人民，用民主的方式來表達說的才算。李四川今日出席國民黨新莊區黨部座談會期間，媒體問及，美國總統川普與中共國家主席習近平會面後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透露，中國更傾向台灣以自願方式併入中國的說法。李四川表示，兩岸和平跟台海穩定是台灣跟美國共識，他不評論美國官員的說法，但台灣前途決定在我們2300萬的人民，用民主的方式來表達說的才算。針對提出敬老卡點數可直接購物的政見，李四川表示，這兩個月來，他走遍新北市29區，所有長輩、尤其比較偏鄉的長輩，他們沒有捷運，點數對他們來講是用不完的，都希望使用範圍能夠擴大，所以才提出敬老卡點數的600點裡有300點「悠遊卡化」。李四川強調，那可以讓長輩去看診、可以拿藥、可以買一些需要保健產品或商店產品；反觀他的競選對手蘇巧慧提出，要將點數提高到1000點，卻沒講清楚到底1000點怎麼用，是不是跟以前一模一樣？如果對手認為他提的這個政策不錯，也歡迎對方能跟進。