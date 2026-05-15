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▲曾國城（右）拍驚喜VCR祝賀Lulu（左2）回歸當主持人。（圖／記者邱曾其攝）

▲《完全娛樂》改版內容將在5月20日正式開播。（圖／記者邱曾其攝）

女星Lulu（黃路梓茵）今日出席《完全娛樂》開播30週年改版記者會，聽聞温嵐因敗血性休克送醫的消息，當場露出驚慌表情，表示自己不知情，「太突然了，先希望她可以渡過難關，趕快好起來。」Lulu也說自己2個月前才在吳宗憲的演唱會上碰到温嵐，當時她看起來一切如常，不清楚温嵐身體狀況。Lulu時隔10年回歸主持《完全娛樂》，今日現身改版開錄記者會，被問到關於温嵐送醫一事，她顯然不清楚情況，當下表情也很錯愕。她說自己2個月前看到温嵐時，對方在憲哥演唱會還很有活力的唱唱跳跳，表現得很正常，甚至熱情喊她跟陳漢典的名字打招呼。Lulu說她不清楚温嵐目前的情況，只希望能幫她集氣，「」。而吳宗憲稍早也回應，得知這個消息自己非常驚訝，「對於回歸主持《完全娛樂》一事，Lulu則坦言，為了接下這塊「娛樂新聞第一品牌」的招牌，自己隨時都在滑Threads緊盯熱門話題，笑說：「現在網友反應超快，所以我們也要夠快、夠懂大家在聊什麼！」這樣才能掌握流量密碼。今日演藝圈老大哥曾國城也特別錄製驚喜影片，祝賀Lulu回歸。曾國城在影片中不改幽默本色，感嘆Lulu 10年前還是「新紅乍紫」的新人，沒想到10年後主持功力早已爐火純青，開玩笑稱她簡直成了「天山老妖」。除了前輩的祝福，男神好友畢書盡、鼓鼓呂思緯也驚喜現身，代曾國城傳遞「后冠」並親手為Lulu進行加冕儀式，象徵她正式接掌「娛樂女王」寶座，守護晚間10點的娛樂版圖。而人氣男團FEniX的成員陳峻廷、夏浦洋與男團VERA也到場獻上30朵玫瑰，慶賀節目三十而立。《完全娛樂》改版後內容將全面進化，結合即時話題、明星專訪與生活情報，展現強大企圖心。節目將於5月20日起，每週三、四晚間10點於三立都會台播出。