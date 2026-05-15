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▲翁倩玉因《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎最佳女配角。（圖／台北電影節提供）

▲孫淑媚在《陽光女子合唱團》的演出獲得台北電影獎最佳女配角提名。（圖／台北電影節提供）

▲舒淇（左一）入圍今年台北電影獎最佳導演，昔日曾合作的陳玉勳（左二）也是對手之一。（圖／記者朱永強攝）

▲舒淇（中）執導《女孩》，耗費許多心力，今年台北電影獎獲最佳導演、編劇雙料提名。（圖／甲上娛樂提供）

第28屆台北電影獎入圍名單揭曉，賣座突破國片有史以來最高數字紀錄的《陽光女子合唱團》，僅提名4項，包括翁倩玉、孫淑媚入圍最佳女配角，何曼希入圍最佳新演員，以及〈幸福在歌唱〉入圍最佳原創電影歌曲，其他並無斬獲。據台北電影節總監李亞梅表示，今年的劇情長片討論很迅速，10分鐘產生入圍名單，《陽光女子合唱團》未被提及。《陽光女子合唱團》堪稱今年台北電影獎入圍名單的焦點，該片在台灣歷經初上映時反應平平、口碑傳出後全台大狂賣，直到飆破票房數字紀錄，卻在前往中國上映後，官方微博標註為「中國台灣」，遭到政客帶頭出征，變成酸民攻擊目標。台北電影獎會如何對待這部片，支持者、批評者都在注意，目前確定是演員本身的出色表現獲得肯定，但片子本身和大多數的技術獎項沒有得到太多青睞。李亞梅解釋《陽光女子合唱團》賣座雖然創下紀錄，可是評審討論時針對影片完成度和創意這件事，好像沒把票房考慮進去，在討論劇情長片入圍名單過程中，很迅速就得到入圍名單，並無這部票房巨片。但《陽光女子合唱團》倒是在會外賽「台灣電影行銷創意獎」入圍了最佳電影行銷、最佳海報兩項。今年度的台北電影獎入圍名單，從昨（14）日早上10點半討論到晚上7點半，整整9個小時，最佳紀錄片討論長達55分鐘最久，最佳男主角則投了4輪才決定出名單，都比其他項目要曲折，反而最佳劇情長片的入圍名單產生過程非常順利。本屆台北電影獎另一焦點則為去年作業不及沒有參與金馬角逐的舒淇《女孩》，台北電影獎入圍最佳劇情長片、導演等9項，她個人也在編導項目上雙料入圍，而她的對手包括《大濛》陳玉勳、《左撇子女孩》鄒時擎、《雙囍》許承傑等。舒淇曾和陳玉勳合作過《健忘村》，昔日夥伴現在要一起競逐大獎，頒獎典禮將於7月11日在中山堂舉行。