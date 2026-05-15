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全球矚目的「川習會」於14日登場，不過曾遭中方2度制裁的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）被捕捉到，在與中國國家主席習近平握手後，疑似向美國總統川普（Donald Trump）眨眼互動，引發外界熱議。同時，盧比歐在接受NBC專訪時提到「北京更希望台灣透過選票，而非砲彈解決問題」，民進黨立委王定宇解讀為「美方不接受武力選項」，但醫師蘇偉碩則提出不同看法，認為這顯示美國對「抗中路線」可能已出現調整。會談過程中，習近平直接向川普「提醒」，若台灣問題處理不當，可能導致中美衝突，甚至對抗升級。不過川普在會後並未正面回應該段談話，而是迅速轉向下一議題，這種「刻意避談」的做法也引發外界揣測其戰略意圖。王定宇指出，盧比歐在中國境內接受NBC訪問時的回應，已清楚傳達美方仍維持既有立場，就是「美國對台政策，零改變」，並強調川普對台灣議題「選擇沉默」是一種策略，這是最乾淨的外交技巧。不過蘇偉碩以「川習會定調台灣問題，後續軍購恐成懸念」為題發文質疑相關解讀，他指出，王定宇將盧比歐的談話解釋為「美國反對中國使用武力」，但從字面來看，「以選票而非砲彈解決問題」，反而更接近北京長期主張的和平統一論述。蘇偉碩認為，若連過去被視為「抗中鷹派」的盧比歐都釋出此類訊號，就連他都在替北京緩頰，那麼​賴清德政府後續要怎麼強推4700億台幣的軍購呢？蘇偉碩進一步指出，中國官媒《新華社》會後報導強調，「台灣問題是中美關係最重要議題」，若處理得當可維持穩定，反之則可能引發嚴重衝突，並稱「台獨與台海和平水火不容」。他分析，美方與川普並未對該段論述提出反駁，可能代表默認或留待後續談判處理。蘇偉碩總結認為，從整體川習會訊號觀察，「抗中」作為戰略主軸，已逐漸不再符合當前美國利益結構。