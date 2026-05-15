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前民眾黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城案、總統大選政治獻金案，一審被重判17年。柯文哲提出上訴，並改由擔任法官、檢察官的林石猛擔任二審辯護律師。對此，電商企業家486先生陳延昶分析4點，直言柯文哲入獄機率高達90％，「現在換律師，沒用了」。陳延昶今（15）日在臉書發文表示，柯文哲目前面對的幾個案件裡，背信罪這一項，是他最迫切需要嚴肅面對的，這個如果二審定讞就會立刻入監服刑，背信罪的重點，不是有沒有直接收錢，也不是有沒有把錢放進自己口袋，它看的核心是，一個人是否受託管理某個組織、資金或事務，卻違反應盡的責任，造成組織損害，或者讓特定人獲得不當利益，這也是為什麼背信罪在實務上有時候比收賄罪更容易成立。陳延昶分析，柯文哲在背信罪部分，主要來自幾個層面，首先是「是否被法院認定為實際掌控者」，如果法院認為相關資金、人事安排、組織運作，柯文哲具有實質決定權，那麼他要主張自己完全不知情，難度就會提高，所以這部分從很多資料看來，他確實就是。陳延昶接著分析其他3點，分別為「資金用途是否偏離原本目的」、「是否造成組織損害」、「共同被告與相關人員的供述是否穩定」，彭振聲是副市長，邵琇珮是都委會執秘，兩人都屬於行政流程中的核心角色，當核心行政人員已經認罪或被認定有罪，接下來法院要判斷的就是，這些違法行為是個別人員自行處理，還是與更高層的決策有關。陳延昶直言，柯文哲現在更換律師，從訴訟策略來看，可能是針對二審攻防重新調整，但更換律師不代表案件一定能翻盤，如果一審判決已經把金流、用途、決策流程、相關人員供述與損害結果整理完整，二審要推翻，就必須提出很強的反證，而不是只靠新的辯護策略，「所以從目前情況看，柯文哲確實面臨很高的入獄機會，在我看，機會大過90趴。現在換律師，沒用了。」