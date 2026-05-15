台股高檔震盪，外資摩根大通不到一個月再度上修台股目標，小摩認為，台灣是全球AI基礎建設擴張中，受惠最直接也最純粹的市場之一，因此將加權指數牛市情境目標點位，從48000點調升至5萬點。

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小摩同步上修其他情境預估，基本情境目標由43000點調高至47000點，悲觀情境也從36000點上調至4萬點。

小摩策略師Mixo Das等人在報告中指出，今年來市場對AI變現能力的疑慮已有所緩解，加上全球總體環境變化，仍建議順勢配置AI硬體領域。不過，報告也提醒，台股受惠AI題材明確，但同時也存在產業集中度高的風險。

小摩指出，目前市場對台股的部位並不算擁擠。報做多新興市場的投資人對台灣市場低配程度達10年來高點，後續若資金回補，加上散戶資金持續流入，仍可能為台股提供上攻動能。

不過，台股今（15）日走勢劇烈震盪。加權指數盤中一度衝上42408.66點，但隨後賣壓出籠，最低下探41016.73點，高低震盪達1391.93點。終場指數收在41172.36點，下跌579.39點，跌幅1.39%，成交金額約1.31兆元。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...