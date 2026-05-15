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▲《死亡筆記本》將自5月15日起，每週五至隔週二晚間9點於回歸線娛樂 YouTube 頻道播出，每週更新5集。（圖／回歸線娛樂）

《死亡筆記本》智鬥動畫巔峰 經典宿敵重逢

▲《死亡筆記本》故事描述高智商高中生夜神月，某天意外撿到死神路克遺落人間的「死亡筆記本」。（圖／翻攝google webstore）

不只是燒腦神作 《死亡筆記本》真正可怕的是「正義」

▲《死亡筆記本》開啟讀者思考法律與私刑究竟哪一方才是真正的正義。（圖／方格子）

由大場鶇原作、小畑健作畫的經典懸疑作品《死亡筆記本》（DEATH NOTE），自2003年於《週刊少年Jump》連載以來，便成為動漫史上最具代表性的作品之一。動畫版也將於今（15）日晚間9點起，在回歸線娛樂 YouTube 頻道播出，再度掀起動漫迷回憶殺。除了Netflix已經有完整版上線之外，《死亡筆記本》將自5月15日起，每週五至隔週二晚間9點於回歸線娛樂 YouTube 頻道播出，每週更新5集。動畫代理商回歸線娛樂表示，今日起會陸續於台灣多個影音平台上架，包含中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV、LINE TV、CATCHPLAY+ 等。回歸線娛樂近年持續推動「回歸線回歸系」經典動畫企劃，今日再加入一部代表性作品！《死亡筆記本》曾在2007年日本文化廳相關調查中，入選「史上最傑出漫畫」第10名。除了漫畫與動畫版外，後續也推出真人電影、日劇、音樂劇等多種改編作品。其中由藤原龍也與松山研一主演的真人版電影，更被不少粉絲視為最成功的改編之一。故事描述成績優秀、擁有超高智商的高中生夜神月，某天意外撿到死神路克遺落人間的「死亡筆記本」。只要知道對方的名字與長相，並將名字寫入筆記本中，就能讓對方死亡。夜神月開始利用這股力量制裁罪犯，企圖打造一個沒有犯罪的新世界，甚至自稱為「新世界的神」，他的行動引來名偵探「L」的追查。兩位天才之間展開高智商心理戰與推理攻防，是《死亡筆記本》最令人著迷的核心魅力。《死亡筆記本》之所以成為經典，不只是因為「寫名字就會死」的衝擊設定，更重要的是它顛覆了傳統少年漫畫公式。《週刊少年Jump》過去多以熱血、友情、冒險作為主軸，但《死亡筆記本》在當時以心理戰、道德辯證和社會議題為核心，主角夜神月不算典型正派角色，而是一名逐漸走向瘋狂的「反英雄」，這是一場關於人性、法律與正義的思辨體驗。兩個主角背後是完全不同的正義觀，夜神月認為，自己可以透過死亡筆記本制裁罪犯，建立沒有犯罪的新世界；L則相信，即使面對罪犯，也不能由任何人凌駕法律私自審判。作品因此不斷拋出一個核心問題「如果你擁有能制裁所有罪犯的力量，你真的會選擇使用嗎？」《死亡筆記本》令人不寒而慄的地方，在於它始終沒有給出「正確答案」。法律與私刑究竟哪一方才是真正的正義？人類是否有資格決定他人的生死？當權力大到足以改變世界時，人性是否終究會走向失控？這些問題即使放到近20年後的今天，依然充滿現實感與討論價值。