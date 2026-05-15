台積電今（15）日宣布，規劃處分部分世界先進持股，預計出售不超過1.52億股普通股，約相當於世界先進已發行股本8.1%，將採鉅額交易方式進行，出售對象預計為財務投資機構。

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台積電目前在股權充分稀釋基礎下，約持有世界先進27.1%股權。若本次出售完成，持股比例預計將降至約19%。台積電也表示，在可預見的未來，並無進一步出售世界先進股權的計畫。

台積電強調，此次股權出售主要是為了將資源更聚焦於核心業務，不會影響與世界先進既有策略合作關係。雙方合作仍包括台積電委託世界先進生產矽中介層，以及台積電向世界先進授權氮化鎵（GaN）製程技術。

台積電與世界先進長期具合作關係，不過台積電也指出，自2024年6月起，已不再於世界先進董事會中擁有董事席次。此次持股處分後，台積電雖仍為世界先進重要股東，但持股比重將進一步下降。


台積電15日股價下跌0.22%，收2265元；世界先進股價近期高檔震盪，今日上漲0.86%，收176.5元。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...