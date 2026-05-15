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台中市北屯區「新平好室」社會住宅新建工地日前發生嚴重火警，火勢悶燒長達14小時。市議員陳俞融今(15)日質詢抨擊，市長盧秀燕在工安與危機管理上徹底失靈，更質疑市府在社宅績效上「平時攬功，出事甩鍋」，行為令人無法接受。陳俞融指出，市府過去大肆宣揚台中社宅達標，將績效納為己有，如今中央興建的工地發生事故、毒氣瀰漫，盧市長卻第一時間強調該案由國家住都中心負責，試圖撇清責任。他諷刺這就是典型的「雙標燕」手法，痛批市府冷血且毫無擔當。針對市府辯稱工程管理單位為內政部，陳俞融提出具體事證反駁，該工地建築執照由台中市都發局核發，勞工安全檢查亦屬市府勞工局範疇。她質疑，既然市府有權裁罰、停工，就代表具有地方主管機關的督導責任。平時督導不周，出事才開單作秀，這不是甩鍋是什麼？面對質疑，市長盧秀燕表示，市府並未將中央社宅戶數計入自身績效，強調市府已自力完工一萬戶，並稱中央當時進度為零。都發局與勞工局則補充，該案建照雖由地方核發，但勞檢權責屬中央與地方共同分擔，目前已針對違規部分介入調查。陳俞融呼籲，市民不應成為政治推託下的受害者，市府應正視工安漏洞，而非以政治口水掩蓋無能。