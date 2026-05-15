我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城及政治獻金等4大案件，一審遭判處17年徒刑、褫奪公權6年。外傳柯文哲為備戰二審，已調整律師團陣容，找來曾任法官、檢察官的資深律師林石猛，以及前台灣高檢署主任檢察官管高岳加入辯護團，試圖在二審翻盤。對此，律師陳君瑋重砲開轟，若此案最終能被判無罪，「我的名字就倒過來寫，以後我就改成瑋君陳」。陳君瑋14日晚間在政論節目《台灣向前行》表示，柯文哲一審被判17年屬於重刑等級，其中包括鼎越開發董事長朱亞虎已經認罪，而圖利部分則有前台北市副市長彭振聲、前都委會執秘邵琇珮等人判緩刑，並選擇不再上訴，使相關事實更趨穩定。他認為，在圖利與收賄2大核心指控上，有罪幾乎已是定局，柯文哲現階段頂多只能朝「減刑」方向努力。針對外界關注的「小沈1500」等金流疑點，陳君瑋指出，該筆1500萬元的內容同樣會成為加重刑度的重要因素，因此絕不可能無罪。此外，律師團分工本身極具專業性，資深律師通常負責戰略布局，一審是由鄭深元領頭，他也直呼：「薑是老的辣！」而陸正義、蕭奕弘則負責寫訴狀、答辯、交互詰問。陳君瑋進一步分析，此次新增的林石猛等資深律師加入後，雖然被視為強化戰力，但也可能造成策略方向分歧，讓整體攻防出現多軸並進情況，反而削弱集中火力。他甚至形容，若「3大巨頭」各走各的路，不要說是無罪了，很有可能還會「加重其刑」。至於法律程序部分，陳君瑋提醒，背信罪在本案架構下無法再進入三審，因此二審結果幾乎等同最終判決。他也提到，柯文哲是否認罪將陷入兩難，若部分認罪，可能爭取較輕刑度甚至緩刑，但也可能引發法院對其他罪名的質疑，進而加重判刑，使整體風險上升。