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台股今（15）日開高上漲78.67點，一度狂飆漲逾600點至42408點，創下歷史新高，但因高檔獲利了解賣壓湧現，早盤大盤情勢急轉直下，翻黑大跳水，最終指數下跌579.39點，以41172.36點作收；台積電下跌5元，收在2265元。櫃買指數收黑，下跌15.39點，報411.18點。權值股多數也收跌，台積電收盤下跌5元，報2265元；鴻海逆勢上漲4元，報248.5元；台達電下跌80元，報2075元；廣達下跌28.5元，報306元；聯發科下跌145元，報3260元；富邦金上漲1.5元，報96.1元。盤面上，今日仍有部分族群展現抗跌力道、強勢表態。隨著AI運算對傳輸速度的要求提升，傳統銅線受物理限制，光通訊（矽光子）題材持續發酵。相關強勢個股大立光擁抱CPO題材表現驚豔，今日鎖漲停；玉晶光收盤漲幅超過 5%。機器人概念股也是今日表現最為亮眼的族群，和椿、達明今日開高走高，和椿、盟立雙雙漲停鎖死，達明盤中也一度強勢亮燈漲停。另外，今日造紙類股表現不錯，整體類股漲幅達3.9%，領先傳產族群。產業龍頭永豐餘盤中漲5.52%，收盤漲逾2%，股價不僅重回月線之上，更帶動整體類股人氣。士紙及正隆也上漲，顯示族群齊漲並非單一個股行情。榮成也微漲，多檔個股順利站穩短期均線，透露市場對紙業營運前景的信心正在逐步修復。市場分析，儘管上述族群今日表現較強，但大盤終場爆出1.3兆元的歷史天量並留下長上影線黑K棒，顯示高檔賣壓極重。台股今日漲幅前十名分別為益登、天方能源、盟立、神準、榮惠-KY創、穎漢、倚強科、台康生技、翔名、雷科。成交量前十排名則為主動統一升級50、群創、主動統一台股增長、聯電、力積電、華邦電、友達、元大台灣50正2、主動復華未來50、凱基台灣TOP50。