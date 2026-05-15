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在全球地緣政治快速變動、民主與威權競爭升高，以及國際秩序面臨重組之際，《英文想想論壇》（Thinking Taiwan English Edition）今（15）日宣告重啟。此次重啟不僅象徵平台的重新出發，也代表台灣積極強化國際論述能力與全球政策參與的重要一步。《英文想想論壇》最初於2014年由小英基金會（Thinking Taiwan Foundation）推出，當時正值太陽花運動前後，平台主要聚焦民主深化、公民參與、人權法治與中國影響力等議題，希望讓國際社會更直接理解台灣民主發展與公民社會的聲音。然而，今日的台灣已成為全球供應鏈、半導體產業與印太安全架構中的重要節點，隨著美中戰略競爭升高、俄烏戰爭衝擊全球秩序，以及國際社會對中國問題關注升高，新版《英文想想論壇》也從過去偏向民主倡議的平台，逐漸轉型為聚焦國際戰略、地緣政治與政策分析的國際評論平台。新版《英文想想論壇》以印太地區為核心，聚焦「安全與民主」、「國際政治經濟」以及「中國觀測」三大主軸，並邀集來自美國、歐洲、日本、澳洲與台灣等地的重要學者、政策專家與智庫研究員參與。重啟第一波作者群包括哥倫比亞大學（Columbia University）政治學者黎安友（Andrew J. Nathan）、中華經濟研究院國際經貿政策研究中心資深副執行長李淳（Roy Lee）、美國國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）執行長特維寧（Daniel Twining）、英國地緣戰略委員會（Council of Geostrategy）分析師 Gray Sergeant，以及東京大學與中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute, CSRI）研究員唐若凌（Athena Tong）等人。目前平台已刊登多篇聚焦中國政治經濟、全球供應鏈、國際安全與地緣政治風險的分析文章，強調對中國長期結構性問題、民主韌性與印太安全局勢的觀察，並試圖讓台灣直接參與全球政策與戰略討論。《英文想想論壇》的重啟，是希望成為台灣與國際政策社群之間的重要橋梁，透過原創分析與高品質翻譯內容，促進雙向思想交流，進一步提升台灣在全球公共論述中的能見度與影響力。