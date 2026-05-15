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▲温嵐經紀人今日透露她因敗血性休克進加護病房，稍早也回應了《NOWNEWS今日新聞》温嵐的最新狀況：「目前還算清醒，在加護病房」。（圖／翻攝自温嵐 landy FB）

歌手温嵐的經紀人今（15）日在FB發文透露，温嵐因敗血性休克緊急送醫，還有持續發燒、劇烈腹痛的症狀，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。據悉，敗血症死亡率高達5成，嚴重還可能會致命，搞笑藝人山豬（陳俊甫），也是在2024年因為肺炎引發敗血性休克後病逝。山豬在2024年4月15日過世，享年38歲。他在2012年起飽受紅斑性狼瘡所苦，日後又發現「睡眠呼吸中止症」，一個晚上就會斷氣19次；除此之外，他還有高血壓等慢性疾病，導致身體狀況越來越差。而在2024年山豬又因感冒引起肺炎，併發敗血性休克後猝逝。事實上，敗血症的死亡率高達5成，還被稱為是沉默殺手，感染時引發全身性嚴重發炎反應，感染源通常是細菌，其所引起的發炎反應會傷害身體的許多器官，最終可能導致休克甚至死亡。其中，慢性疾病者像是糖尿病、癌症、肺部疾病、腎臟疾病等，或是免疫功能不全的老人都是高風險群。根據美國的研究，敗血症病患若大於65歲，其死亡風險較一般患者高出2.3倍。另外，即使是健康的年輕人，若感染特定細菌仍可能因迅速惡化致死，敗血症惡化得很快，必須迅速治療。