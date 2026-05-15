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陪伴台灣人走過不同世代的國民飲料黑松沙士與黑松汽水，今（13）日正式宣布兩大品牌全系列換上新包裝，不只視覺更清新簡約，寶特瓶系列也導入短瓶標設計，將永續思維融入品牌創新。新包裝以大家熟悉的品牌色調及視覺印象，運用更俐落且現代簡約的設計，重新詮釋經典。為歡慶新裝登場，黑松祭出限時消費回饋活動，即日起至7月7日15點59分止，凡於各大通路購買黑松沙士或黑松汽水，並至活動網站登錄發票，就有機會獲得最大獎10萬元旅遊金及多項人氣好禮。為落實環保，環境部資源循環署推動「3S1R」綠色設計策略，3S分別為Single material(純料)、Simple color(原色)、Small label(減標籤)，鼓勵產品從設計端提升回收再利用效益。黑松沙士與黑松汽水是不同世代台灣人心目中最經典的國民飲料，本次兩大品牌全系列產品換上全新包裝，寶特瓶系列全面導入短瓶標設計，有效降低塑膠使用量，同時呼應了政府推動的3S1R綠色設計原則。以寶特瓶600mL黑松沙士及黑松汽水為例，新包裝減少54% 瓶標尺寸，相當於每瓶減少0.97公克的塑膠用量，具體實踐「減標籤」原則；而黑松汽水也告別了標誌性的綠色瓶身，全面轉換為透明寶特瓶，符合綠色設計三要素中的「原色」，讓瓶身更具回收再利用價值。黑松作為百年企業，持續落實SDGs目標12「責任消費及生產」，讓永續思維融入產品創新中，與消費者一起走向更永續的綠色生活。兩大經典品牌從既有的品牌識別作為基礎，重新梳理了字體、色彩與圖像元素，透過轉譯與調整細節，讓包裝上熟悉的符碼以更清新簡約的風格呈現。黑松沙士LOGO保留了原先字體的流動感，適度以現代筆型重構文字結構，在延續經典精神的同時注入新意；包裝色彩則維持經典紅色基調，透過提升明度，帶出更鮮明的品牌氛圍；標誌性的彩帶符碼沿用於新包裝中，太陽意象則轉化為放射狀與連續漸層設計，詮釋黑松沙士一貫的陽光與活力。黑松汽水品牌LOGO從字體細節的修飾與斜度調整著手，帶出氣泡向上躍升的輕盈律動感。整體視覺延續品牌代表性的綠色作為主色調，以深淺綠色斜切色塊構築背景層次，保留冰塊俐落切割的經典意象；原有的藍色冰塊元素則轉化為大小不一的圓形氣泡，搭配深淺綠色與白色圓框氣泡與幾何色塊相互點綴呼應，使整體風格層次豐富、清透活潑，也為陪伴了台灣人95年的國民品牌注入嶄新的視覺活力。為了回饋廣大消費者對於黑松沙士與黑松汽水長年來的支持，本次更換新裝的同時，黑松公司也祭出限時消費回饋！即日起至7月7日15點59分止，於任一通路購買黑松沙士或黑松汽水，並至活動網站登錄發票，就有機會獲得最高10萬元價值旅遊金等好禮。活動期間若於7-ELEVEN、全家便利商店及家樂福等指定通路購買活動品項，另外再加碼抽GoPro HERO13 Black攝影機、Sony WH-1000XM6降噪耳機、象印空中微波烘烤微波爐等限定好禮。今年就用換上新裝的黑松沙士與黑松汽水沁涼一夏，再把多重好禮帶回家！