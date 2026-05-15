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木片漲至3年新高 5至7月將是成本高峰

華紙首年碳費1400萬元內

造紙業持續面臨成本壓力攀升壓力，中華紙漿總經理陳瑞和表示，第二季有很多挑戰，成本高峰還沒到，可能會落在最近3個月，特別是木片達到近3年相對高點，下半年預期還會繼續調漲，並且可能不只一次。另，今天繳交的碳費約在1400萬元內。華紙今舉辦法說會，綜觀第一季外部因整體景氣承壓，市場需求持續偏弱；內部則有春節連假工作天數減少與廠區歲修因素，影響1、2月營收，從3月起則因美伊戰事影響，客戶預期原物料上漲，拉貨轉趨積極、營收增加。第一季合併營收43.94億元，營業毛利2.3億元，毛利率5.2%，營業利益-2.1億元，營利率-4.8%，歸屬本公司稅後淨利-1.77億元，毛利率及營利率均較去年同期改善。陳瑞和表示，雖然第一季獲利較去年同期好轉，但主因是去年基期過低，目前營運成本壓力仍持續攀升，預期下半年紙漿與紙價仍有多次調漲的空間。他分析，木片價格已回升至近3年來相對高點，主要受到採伐成本增加，以及油價高漲推升運輸成本2因素影響。陳瑞和預期，由於中東戰爭發生後，3、4 月採購的高價原料將陸續在未來幾個月到貨，因此預計5、6、7 月會是成本高峰屆時將反映，短期內售價難有下修空間，下半年調漲次數可能「不止一次」。「紙漿是一種國際性期貨，沒有單獨定價權，亞太地區就是一個價格水準，不會因為成本、品質就有比較高的價格」，陳瑞和說，價格完全是供需狀況決定，但仍然會有成本差異。紙漿從去年10月開始到4月就多了100美元；短纖紙漿目前約是每公噸620至630美元；長纖紙漿：則是每噸約670至700美元。針對市場需求，華紙表示，客戶在3、4 月因預期漲價心理，拉貨較為積極並已建立庫存，因此5月市況轉為平穩觀望；工業用紙的拉貨力道比文化用紙更為積極，整體市況於去年同期。另外，去年底華紙通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」驗證，減碳路徑已與全球氣候科學同步；今年3月正式成為「自然相關財務揭露（TNFD）」採納者，是臺灣少數承諾落實自然生態保護與維護生物多樣性的企業，同時在CDP森林評鑑中獲得A-等級，展現供應鏈管理與綠色資產的透明度。今年華紙首度繳納碳費在1400萬元內。