國民黨為因應大選，今舉行空戰執行力培訓課程，講師包括黨主席鄭麗文、文傳會主委尹乃菁、公關公司等人。不過傳出鄭麗文會中大酸在軍購案中，和他態度不一致的中廣前董事長趙少康，稱講什麼自己都沒在聽，更說趙少康講話沒人信。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，鄭麗文除了在會中大酸趙少康外，更大爆前總統馬英九八卦，稱「馬總統狀況很不好，希望他的家人盡速安排處理，怕以後再出什麼狀況」，讓與會人士相當傻眼。文傳會主委尹乃菁則表示，「抱歉，不回應」。

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鄭麗文開空戰課　開地圖砲轟趙少康

國民黨革實院今舉行「2026空戰執行力-三組培訓計畫」，邀請各縣候選人團隊，或者縣市黨部青工出席，而鄭麗文作為上午的主講人談「幸福前行—主席理念與政策主軸」，隨後還有律師、AI講師、公關公司總經理和文傳會主委尹乃菁。

一名與會人士向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，鄭麗文在會中大誇自己說，這輩子做什麼像什麼、不講空話，大家可以感受到她的真誠，每個字都是真心話，沒有人需要幫她寫稿，更說自己過去講的話是武林秘笈，要好好聽聽看一看，會有很大的收穫。

鄭麗文更大酸趙少康，稱趙的發言都沒在看沒在聽，因為很難跟趙少康理性溝通，而且信趙少康的人非常少，「我相信他應該自己也很受傷」。

一次得罪朱吳洪江　還爆馬英九健康差

此外，鄭麗文更說，「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，自己來了之後是百廢待舉。而鄭麗文先前的黨主席，包括朱立倫、吳敦義、洪秀柱、江啟臣等人。

與會人士更爆料，鄭麗文還提到前總統馬英九的健康狀況，認為狀況很不好，很希望他的家人儘速去安排處理，怕以後會再出什麼狀況。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...