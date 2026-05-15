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▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦廉政宣導講習活動，以提倡機關廉潔形象，強化監理同仁法治教育觀念。(圖／記者黃守作攝)

▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦廉政宣導講習活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達(站立者)作專題演講，以提倡機關廉潔形象，強化監理同仁法治教育觀念。(圖／高雄市區監理所提供)

▲公路局高雄市區監理所所長劉育麟(右)致送紀念品給作專題演講的高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達(左)。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所於14日下午，在高雄市區監理所禮堂，舉辦廉政宣導講習活動，以提倡機關廉潔形象，強化監理同仁法治教育觀念。公路局高雄市區監理所廉政宣導講習活動，是由高雄市區監理所所長劉育麟主持，有高雄市區監理所全體主管及同仁與會，他提醒同仁對於職務上熟知民眾的個人資訊及相關業務上之事務，均屬職務上保密範圍，要切記遵守公務員保密義務，營造優質的公務環境，該所將持續推動廉政法律宣導，建立同仁彼此知法懂法的職場環境，讓公務員更勇於任事。高雄市區監理所所長劉育麟表示，公路監理機關肩負車輛檢驗、牌照管理、駕照考驗管理及運輸業管理業務，與民眾權益息息相關，高雄市區監理所為提倡機關廉潔形象，強化監理同仁法治教育觀念，乃舉辦此一廉政宣導講習活動。會中，邀請榮獲113年度法務部模範公務人員的高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達作專題演講，期藉此講習活動，協助機關同仁更加瞭解廉能治理之核心價值，以杜絕誤觸法網之風險。高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達在作專題演講，重點聚焦貪污治罪條例─圖利與便民，以及個人資料保護法與刑法洩密罪兩大主題外，並以實際案例宣導面對詐騙行為時，該如何應對，強調面對賄絡、不當餽贈等誘惑，務必守住行為分際，他並以引導實境思考方式，帶領與會高雄市區監理所同仁瞭解公務員執行職務上應保密之事項與刑法洩密罪之關聯，並提醒同仁於執行職務時，除要遵守職務上保密義務外，對於民眾之個人資料，更要小心運用，避免一不小心誤觸法網。蔡佰達並針對詐騙手法翻新，如遇到金錢可疑投資要反覆查證、詢問周圍朋友或打165反詐騙專線諮詢，並且不要輕易交出自己的銀行帳戶給陌生第三人，現場互動氛圍活潑、熱絡，帶給與會人員深刻印象。