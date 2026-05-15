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▲中國學生穿著空軍一號配色的衣服歡送川普。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）訪中行於今（15）日下午結束，他已經搭上空軍一號啟程返回美國。川普這次訪問中國，只在北京待了43小時左右，不過他聲稱「達成許多超棒貿易協議」，並表示這次訪問「非常成功、舉世矚目且令人難忘」。根據美聯社等外媒報導，川普在中南海和中國國家主席習近平共進工作午宴後，便出發前往北京機場。目前已經搭上空軍一號啟程離開中國。在川普抵達機場並準備登機時，一群穿著與空軍一號淺藍白配色相近服裝的中國學生，動作整齊劃一地揮舞著美國與中國國旗。他們齊聲高喊：「再見，再見！熱烈歡送！」從現場畫面也可以看到，中國外交部長在機場為面帶微笑的川普送行。川普在進入機艙前，於樓梯頂端轉身握拳致意並揮手，不過啟程返國前，川普沒有再發表進一步談話。川普與習近平皆表示，雙方在穩定美中關係方面取得了進展，但深層的分歧依然存在。兩人14日在人民大會堂會晤約兩小時，隨後參觀了天壇並出席晚宴。15日，他們在中南海散步，並進行了工作茶敘及午餐。儘管如此，中國在公開場合對於深入參與解決伊朗戰爭仍表現出興趣缺缺。習近平同時也暗示，在台灣問題上的分歧可能使美中兩國走向衝突之路。此外，雙方威脅加徵高額關稅的陰影也依然籠罩。