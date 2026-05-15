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民進黨正式徵召立委沈伯洋參選2026台北市長對戰現任市長蔣萬安。曾精準預測賴清德當選總統的命理師江柏樂，以姓名學分析沈伯洋與蔣萬安的流年運勢，兩人僅相差3分，流年上旗鼓相當。江柏樂近日在《江柏樂風水好好玩》臉書發文表示，台北市長這場仗，政論節目吵翻天，民調數字每天換。江柏樂不看民調，只信自己的專業，政見可以包裝，姓名不會騙人。江柏樂從命理專業，替兩位候選人做姓名分析，不站隊、不評政治、不替任何人拉票，以專業角度談蔣萬安、沈伯洋這兩個名字，誰的流年格局走得更順？江柏樂指出，蔣萬安70分，今年丙午馬年屬火，「蔣萬安」兩個草字頭屬木，木可生火，五行上較順利，名字三字論一人的長中短；他認為蔣萬安在中老年齡層的得票較高，但恐不受年輕人青睞。江柏樂續指，沈伯洋67分，「沈伯洋」有二字屬水，水火正沖，年紀較大的民眾比較不支持他，「伯」字白邊屬金，火剋金，中年選票較低，而在年輕族群有支持者，但男女參半。江柏樂直言，兩個人都不是省油的燈，就差那3分，流年上算是旗鼓相當，「選舉是選賢與能，真正的結果，還是要看誰的人格特質，誰更能與民心共振、賢能從政，誰才能獲勝。」