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一個峰會兩套表述

美國未在台灣問題讓步

美國總統川普（Donald Trump）15日下午已搭乘空軍一號返回美國，結束這趟訪中行。中國國家主席習近平與川普行禮如儀，習近平今日在中南海稱川普此行中是「一次歷史性、標誌性的訪問」，川普也說這次訪問非常成功，「令人難忘」。不過，有專家分析中美「一個峰會，兩套表述」，並沒有獲得大突破，美方在中國最關切的台灣問題上也沒有做出更多讓步。川普在中國的最後一天，與習近平在中南海共用午餐並在花園中散步，習近平說中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興，「雙方要落實好我們達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾，推動兩國關係穩定發展」。川普則表示此次訪問與習近平一起解決了許多「其他人無法解決的不同問題，我們的關係非常牢固」，還說達成許多「非常棒的經貿協議」，並再次熱情邀請習近平回訪華府。新加坡媒體《聯合早報》專欄撰文分析此次川習會，指出中國處理外交的思考習慣，是必須先明確定位，後面的務實合作才好談，否則「如果第一粒釦子扣錯了，剩餘的釦子都會扣錯」，因此習近平提出建構「中美建設性戰略穩定關係」，這個新詞彙顯示出北京對中美關係定位的新構想。不過，與中國相反，川普政府不熱衷於框架式的理念和辭藻，而是注重可操作具體合作或交易，對於「中美建設性戰略穩定關係」並未多做回應，白宮對川習會的摘要中強調了雙方的經貿合作，以及川習兩人對於處理伊朗問題方面的共識。報導指出「一個峰會，兩套表述」，不過中美各自的說辭並不全然互相排斥，也一定程度地隱含了對彼此訴求的回應。川普多次重申習近平同意伊朗不能擁有核武以及應確保荷姆茲海峽暢通，讓人猜想一些交易已在幕後進行。這次川習會沒有大突破，估計經貿將是可能獲得最多成果的領域，包括中國採購波音飛機、美國放寬部分非敏感商品的貿易管制等等，詳細情況應該會在之後陸續公布。而在最關鍵的台海問題方面，中方在聲明中嚴厲指出台灣問題若處理不好，「兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。但白宮摘要中隻字未提台灣，也沒有重申一個中國，川普談話中也完全未提到台灣，顯示台海問題仍是中美間最敏感的問題，也是美國的重要籌碼，美國沒有做出更多讓步。報導最後結論，川習會看似友善成功，但別忘了川普2017年訪中時也曾受到北京破格禮遇，然而隔不到一年中美貿易戰就開打，可見儘管雙方多少都有穩定彼此關係的意願，但中美關係依舊脆弱，一旦衝突爆發，講好的協議隨時都可能終止。