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▲「夢想動畫」透過掃描和3D模型建構細節，全CG打造《茶金》日光茶廠樣貌。（圖／林家齊）

「夢想動畫」是台灣最具代表性的動畫與視覺特效公司之一，曾參與《茶金》、《96分鐘》、《星空下的黑潮島嶼》等多部獲獎影視作品製作，業務涵蓋廣告、演唱會視訊、動畫、影集、電影、VR與AI技術開發，將許多原本只存在於創作者腦海中的想像化為真實畫面，呈現在觀眾眼前。不過，帶領團隊打造出台灣首座LED虛擬攝影棚、並投資《咒》、《粽邪》系列、《女鬼橋》系列等賣座國片的創辦人林家齊笑說，當初成立「夢想動畫」，其實不是為了追逐夢想，而是為了解決問題。最早，林家齊是想拍電影的。沒考上廣電系，落到數位媒體設計學系，想說畢業要來做遊戲，但遊戲業的薪水實在不如預期，正好當時2000年初期，《蘋果日報》從香港來到台灣，資金豐沛，籌組「動新聞」團隊，他便加入，開始了動畫人生。但動畫新聞做久，林家齊開始覺得有些無聊，「我不喜歡做重複的事情，我喜歡用一些技術去解決量化的事情。」他就開始自己研發起軟體工具，讓動畫新聞能製作得更快也更細緻。後來輪轉了幾家動畫公司，最後一間任職的公司，經營者意外捲入違約債務危機，原本不屬於林家齊的責任，但他選擇一起面對，另外開了家公司，一方面接案協助前東家的老闆還債，一方面也想賣賣看他的軟體工具。不過工具賣得不好，轉而開始接動畫案，越接越多，越做越大，就變成現在的規模了。至於為什麼要取做夢想動畫？「我只是想取個芭樂點的名字而已。」林家齊調皮的說。從廣告做到電影，夢想動畫更打造出台灣第一座LED虛擬攝影棚，吸引電視劇《茶金》的導演林君陽一起合作，嘗試將原本打算實地取景拍攝的開車畫面，改到虛擬棚內執行，「我原本還沒多大把握，但他把車開進來，燈光、數值等調一調，就拍成了，讓我們更有信心去投資虛擬攝影棚」。夢想動畫還為《茶金》還原了7 年前的台灣，從台北橋、日光茶廠、到老宅洋樓等，整整十二集，那些觀眾看得見的、看不見的細節，全是團隊運用超過 1,000 顆特效動畫鏡頭，不著痕跡地構築出的活生生的世界。「你有沒有發現，許多超級英雄電影中的大場面戰鬥，往往都發生在陰天，這其實不是巧合。」林家齊說，過去在綠幕環境中，為避免拍攝光線與後製不一樣，場景設定陰天最安全，打平光，相對沒有太陽光線照射角度亮面與暗面的問題。而虛擬攝影棚最大的優勢，就是可以將畫面直接顯示在背景的LED牆及地面上，讓演員、劇組，甚至是客戶方都不需要再靠想像，直接看到畫面呈現的模樣，讓攝影師更容易取角度，燈光師打光更精準，「所以對我來說，虛擬攝影棚最大的核心價值，就在於『溝通』」。林家齊參與製作，也投資電影，「我們過去做電影大多是被委託，是代工型態，很難有利潤，唯一有機會是你覺得這個東西蠻好，會賣，那就用投資的方式參與製作。」他略帶驕傲提到，夢想所投資的電影如《咒》、《粽邪》系列、《女鬼橋》系列及《96分鐘》等，部部都賺錢。林家齊將這一切歸功於監製鄒介中，「我們在《痞子英雄：黎明升起》就合作過，我對他很有信心，他的目標從來都不是拿獎，而是讓投資人可以回收，這讓我蠻欽佩的。」正因為這份信心，讓林家齊願意挑戰投資預算高達1.6億台幣的《96分鐘》，這部電影不僅在台灣創下2億多的票房，也成為Netflix上播放次數最高的台灣電影。除了投資，夢想動畫也負責《96分鐘》的特效製作。為了拍出高鐵列車的速度感、拆彈瞬間的刺激感、和車廂打鬥的窒息感，團隊斥巨資引進好萊塢「Previs 特效預演技術」，先以動畫模擬所有動作戲的分鏡，將打鬥細節、何時特寫、替身什麼切入等每個環節都精密規劃，讓全體組員想像醫治，大幅提升正式拍攝時的效率與精準度。嚴格說起來，動畫或特效其實不是林家齊的夢想，解決問題才是他的興趣所在，夢想動畫裡甚至有個研發部門，專門探索運用嶄新技術突破創作框架的所有可能方法，「我們在用科技的手段，解決文化產業的需求跟問題。」不管是虛擬攝影棚、或是位於高雄的MR沉浸式劇院「夢境現實」，都是經由研發部門實驗、測試之後，最終成型的商業模式。而今年夢想動畫研發部門即將推出的新產品，則是4D動態掃描的技術，「我們現在做的，都是在可預期的未來會用上的技術開發。」工作之餘的時間，林家齊也全都用來嘗試使用AI開發各種小工具，樂此不疲，「那很像是回到我以前做創作的狀態，在心靈上獲得超級的滿足。」對於動畫與特效產業而言，AI浪潮是勢不可擋的趨勢，「AI可以達到許多專業技能90%所做的事，而且會越來越好，所以許多公司也都已經漸漸的不再需要那麼多初階工程師了。動畫公司也會走向類似的路。」林家齊可以想像，五年內，動畫產業必定迎來重大變革，不是結束，就是轉型。往好處想，是未來在故事可以透過更符合經濟效益的方式創作，成本更低，品質更好，還有機會量化進而有所獲利。但憂心之處也在此，一切變得太快，那些同樣在夢想動畫裡的同仁，會不會跟不上這波浪，又要如何讓公司在這些震盪下繼續存活，「要怎麼不讓夢想動畫死掉」是林家齊現在最大的煩惱所在。「公司內部對於AI的接受度其實還很低。」林家齊坦言，許多動畫人不習慣學習新工具，把想法的雕琢視作自己的使命，就像吉卜力動畫工作室，相信手工，用時間與精力堆疊的藝術性。為了讓同仁能多接觸AI，團隊在2023年打造了「Moonshot」，用LINE與AI對話，就能快速的生成圖片。2025年更進化成了AI算圖平台「Moonland」，可以在短短數秒中，根據提示詞生成溝通所需的概念圖。該平台也開放給了大眾使用。AI轉型的路途很難明朗，前方的不確定因素太多。過往遇到難題，如虛擬攝影棚的打造與使用等，還能借鏡國外的做法，但面對AI，大家站在同樣的風口，沒有人能篤定該往哪裡走。「但我覺得對夢想動畫來說，這是一個機會。大家站在同樣的起跑點，我們終於可以在另外一個領域去試試，要如何與世界接軌。」林家齊往好處看去，也做好準備，團隊嘗試研發著各式用AI開發的可能性的同時，也積極拓展外國市場，要讓夢想動畫站穩在這席捲全球AI大浪上。不過林家齊偶爾也會想吐個苦水，當老闆好辛苦，雖然外界看來夢想動畫前程似錦，但他總得為公司未雨綢繆，說自己像個苦力，沒得休假，只有出國出差時才能順勢玩個幾天。現在他平時最大的休閒樂趣，還是「玩」AI，做些小工具，「現在正在做一個系統，可以把一些簡單的試拍影片轉化成電影感的畫面，甚至可以把台灣版的短片，直接轉成印度版的短片。」說到底，還是會用在夢想動畫的東西呢。