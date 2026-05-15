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國內社區病毒風險低 疾管署：目前無其他郵輪旅客在台

95%個案暴露25天內會有症狀 未來一週是關鍵

荷蘭郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，而疾管署今（15）日公布一名郵輪旅客7日入境台灣，檢驗為陰性，採取「加強型自主健康管理」至6月6日。疾管署署長羅一鈞表示，旅客沒有帶著病毒，也沒有傳播風險，不會公布入院前的足跡，而根據世界衛生組織專家表示，95%病患暴露25天內出現症狀，目前是第20天，未來一週是關鍵期。針對荷蘭郵輪「宏迪斯號」所傳染的漢他病毒為安地斯病毒，羅一鈞今日在記者會上說明，安地斯病毒是相當罕見、南美才有的人傳人類型，與國內的漢他病毒不同型別；國內狀況是不會人傳人的。羅一鈞提到，先前關注主要是80多位郵輪上的乘客如何下船、安置，後續國際發現，部分乘客在幾座島嶼先下船，因此也開始聯繫各國進行追蹤。他說，自上週起陸續聯繫，紐西蘭則是前天才通知我國，據了解紐西蘭5月7日已經掌握名單，中間可能有一段過程，直至5月13日知道該旅客在台灣，進而通知我國。羅一鈞表示，感謝紐西蘭提供詳細聯絡資訊，可盡速找到旅客並有後續處置，至於7日至13日的狀況，已經透過外交管道請紐西蘭提供聯繫經過，也因為該名旅客是陰性，國內社區不太需要擔心病毒風險。羅一鈞也說，昨日已透過國際衛生條例的窗口聯繫世衛，確認現在沒有其他旅客或接觸者在台灣。疾管署今日召開專家諮詢會議，依照WHO及歐盟CDC、美國CDC等專業指引採取防疫作為，經綜整專家建議，考量該乘客屬於高風險接觸者，已安排乘客於醫院單人病室在醫療團隊指導下，進行「加強型自主健康管理」至6月6日，同時要求旅客每日量體溫、規劃每週定期採檢至加強型自主健康管理期滿等。羅一鈞提到，疾管署請教WHO專家，因有95%個案會在暴露25天內出現症狀，目前該名旅客是第20天，未來一週是關鍵期，後續的發病機會就相當低，但仍需加強自主健康管理。疾管署也說，相關費用由該名旅客自費，並由紐西蘭政府提供協助。