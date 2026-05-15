今（15）日天氣呈現「西半部高溫、東半部大雨」，中央氣象署下午同步發布高溫資訊、豪雨特報與陸上強風特報。台南市、高雄市、屏東縣白天高溫亮起黃色燈號，可能出現36度以上高溫；花蓮縣則因對流雲系發展旺盛，有局部大雨或豪雨機率，宜蘭縣、台東縣也要留意局部大雨，雨勢預估將持續到今晚，明（16）日才有機會逐漸趨緩。
氣象署指出今鋒面位於巴士海峽，臺灣東半部地區及北海岸有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東半部沿海地區有局部短延時豪雨發生的機率，基隆、大臺北地區、恆春半島及馬祖、金門亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。
明(16)日臺灣東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有局部短延時大雨發生的機率，國中會考的考生出門還是帶把傘比較保險。
台南、高雄、屏東亮高溫黃燈
中央氣象署今下午2時34分發布高溫資訊，今日白天台南市、高雄市、屏東縣為高溫黃色燈號，代表有36度以上高溫發生機率，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，並注意防曬、多補充水分，慎防熱傷害。
115/05/15 14:34發布黃色高溫資訊
影響時間：15日白天
高溫黃色燈號：臺南市、高雄市、屏東縣
花蓮防豪雨！宜蘭、台東留意大雨
除了南部高溫，東半部今日也要嚴防劇烈降雨。氣象署下午發布豪雨特報，影響時間為15日下午至15日晚上，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮縣列為豪雨警戒，宜蘭縣、台東縣列為大雨警戒。同時針對
「花蓮縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時39分止。
115/05/15 14:05發布豪雨特報
影響時間：15日下午至15日晚上
豪雨：花蓮縣
大雨：宜蘭縣、臺東縣
6縣市強風特報到明晚
氣象署上午10時40分也發布陸上強風特報，指出15日上午至16日晚上，新北市、桃園市、屏東縣、台東縣含蘭嶼、綠島、澎湖縣及連江縣，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，皆列為黃色燈號。
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明(16)日臺灣東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有局部短延時大雨發生的機率，國中會考的考生出門還是帶把傘比較保險。
台南、高雄、屏東亮高溫黃燈
中央氣象署今下午2時34分發布高溫資訊，今日白天台南市、高雄市、屏東縣為高溫黃色燈號，代表有36度以上高溫發生機率，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，並注意防曬、多補充水分，慎防熱傷害。
115/05/15 14:34發布黃色高溫資訊
影響時間：15日白天
高溫黃色燈號：臺南市、高雄市、屏東縣
花蓮防豪雨！宜蘭、台東留意大雨
除了南部高溫，東半部今日也要嚴防劇烈降雨。氣象署下午發布豪雨特報，影響時間為15日下午至15日晚上，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮縣列為豪雨警戒，宜蘭縣、台東縣列為大雨警戒。同時針對
「花蓮縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時39分止。
115/05/15 14:05發布豪雨特報
影響時間：15日下午至15日晚上
豪雨：花蓮縣
大雨：宜蘭縣、臺東縣
6縣市強風特報到明晚
氣象署上午10時40分也發布陸上強風特報，指出15日上午至16日晚上，新北市、桃園市、屏東縣、台東縣含蘭嶼、綠島、澎湖縣及連江縣，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，皆列為黃色燈號。