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擎天崗野戰23歲男發聲！認了「不知道有鏡頭」

結果23歲男接到警方通知之後坦承，自己就是影中人，認了不知道那裡有直播鏡頭，警方也將迅速傳2人到案說明，全案將依照「公然猥褻罪」偵辦。

▲一堆年輕情侶半夜在擎天崗野戰，網友今早到現場直擊，還看到遺留在現場的保險套及夾鏈袋垃圾，警方通知情侶到案，23歲男方認了「不知道那裡有直播鏡頭」。（圖/Threads）

擎天崗半夜野戰為什麼還被抓包？觀眾曝深夜觀看直播原因

然而這起事件由於已經發生在半夜12時15分左右，按常理來說根本不會有人半夜會看這種風景區的直播，為何該對情侶還是會被抓包？

位於陽明山國家公園擎天崗鏡頭君，昨天半夜時刻錄下情侶在野外激戰的畫面，瞬間引爆社群熱烈討論，甚至一大早還有人衝到案發現場，發現該對情侶留下的保險套垃圾沒帶走。警方獲報後也立刻掌握到情侶身分通知到案說明，23歲男子接到警方通知後，坦承自己是影中人，也認了「不知道那裡有直播鏡頭」。回顧此次事件，有網友在半夜觀看陽明山國家公園擎天崗4K直播時，意外發現有一對情侶在半夜11時到某處涼亭調情，過了一個多小時之後情不自禁開始在「野外激戰」，全程都被收音、錄影直播出去，在社群上被瘋傳引爆討論。有民眾一大早就衝到案發現場去，還發現情侶留下的保險套垃圾以及不知裝何物的白色夾鏈袋在現場。事發過後沒多久，陽明山國家公園管理處就已經立刻將畫面下架，並且重新上架直播連結。而警方獲報此事後也立刻鎖定涉嫌人之身分及特定車輛車號，有不少網友也提出相同的疑問表示：「到底誰半夜會看陽明山國家公園的直播啊？重點是還有43人」、「我是第一時間就直擊的人....當時直播有43人看，為何要半夜看陽明山的直播？」貼文曝光後，不少觀眾也表示、「我超常看三仙台的，老家在那附近，回去前直接看天氣狀況超方便」。《NOWNEWS》溫馨提醒，根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。