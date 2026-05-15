高雄國際旅展為期4天自今日起登場，高雄香港來回最低未稅價3,108元；同步線上華航TTE線上旅展即日起開跑，台灣出發全航線不限艙等最低81折起優惠，台北香港來回最低3,240元；凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票。
華航TTE線上旅展期間推出優惠，包括桃園－首爾 （仁川） 未稅價5,880元起、桃園－沖繩 6,216 元起、桃園－名古屋7,560元起；桃園－曼谷 4,620元起、桃園－新加坡5,040元起；長程航線則主打桃園－西雅圖15,054元起、桃園－安大略17,415元起、桃園－舊金山TWD 15,600元起等，不到兩萬元暢遊美西。
活動期間華航也推出GOGOOUT租車、Klook 旅遊體驗、樂天網通 eSIM等眾多優惠折扣，讓旅客用最划算的價格，從訂票出發到當地交通及行程安排，一次輕鬆搞定。
高雄國際旅展華航強力主推包含高雄－香港未稅價 3,108 元起、高雄－熊本9,240 元起、高雄－大阪10,465 元起等，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮，想飛不用等理由，眾多優惠盡在華航。
另，只要在 LINE 旅遊介面搜尋華航航班，即可無縫跳轉至華航網站完成訂票，流程操作直覺零負擔，完成購票即享1% LINE POINTS 點數回饋。即日起至 5月19日止，限時推出加碼回饋升級至1.5% LINE POINTS。
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