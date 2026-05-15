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台漫世代能量齊聚 國際級大師手稿限時展出

漫人舞台陣容升級 動漫經典交響樂、芒果醬接力嗨翻

五部人氣劇場版連映 現場加碼抽日本東京來回機票

《漫人祭－2026新竹國際動漫節》(Hsinchu Animation & Comics Festival)今（15）日於新竹市政府大廳舉行展前記者會，市長高虹安化身《動物方城市》警兔哈茱蒂，與扮演胡尼克的副市長林琨瀚同台亮相，攜手策展人張晏榕及參展藝術家代表，共同宣告本屆動漫節正式啟動。活動將於5月30日至31日在新竹市府州廳及舊城區盛大登場，完整展演陣容也於今日首度全面公開。高虹安表示，每年動漫節市府團隊都會親自「下場」體驗Cosplay文化，透過角色扮演拉近與年輕世代及動漫愛好者的距離。今年她特別化身《動物方城市》中充滿正義感與活力的警兔哈茱蒂，親身體驗後，更能感受到Coser們對角色細節與神韻呈現的投入與專業，不僅要還原角色造型，更要透過肢體、神情與表演詮釋角色靈魂，相當不容易，也希望藉此讓更多市民朋友感受動漫文化的熱情與魅力。串聯百年新竹州廳 打造「整座城市都是展場」高虹安說，今年動漫節最大亮點之一，就是首度開放擁有百年歷史的新竹州廳作為核心展演場域。適逢州廳即將迎來100週年，市府特別將歷史建築轉化為動漫文化舞台，並串聯周邊舊城區空間，包含巨城購物中心、228紀念公園周邊，打造「整座城市都是動漫展場」的節慶氛圍，讓文化活動真正融入城市生活，也邀請民眾透過動漫節走進舊城、認識新竹。高虹安指出，今年活動不僅集結重量級漫畫家與人氣創作者，更結合動畫影展、音樂演出、Cosplay大賽、市集及互動體驗等豐富內容，希望吸引不同世代民眾一同參與，沉浸於動漫文化帶來的歡樂與感動，同時帶動舊城商圈活絡與城市觀光發展。策展人張晏榕表示，本屆最大的挑戰與突破，在於將展覽從傳統室內場館帶進百年歷史建築空間。州廳的走廊、廣場與廳室各具特色，因此每個展區都是依據空間量身打造，而非單純將作品移入展場。此次從游素蘭、曾正忠等資深漫畫家，到狼七、六牧、藥島等新生代創作者，再到啾啾妹、我是馬克等網路高人氣圖文創作者，希望完整呈現臺灣動漫創作的多元樣貌與世代能量。文化局長王翔郁表示，本屆展覽橫跨臺灣漫畫創作的世代縱深。游素蘭以中式奇幻畫風在日漫強勢輸入的市場中走出臺灣少女漫畫的獨特語言，本次展出作品由游素蘭、喬英、Ben Wa.nghsu共同以沉浸式劇場方式呈現《罌粟花》，帶領大家回到80年代臺灣漫畫世界；新竹在漫畫家曾正忠以《遲來的決戰》將科幻與武俠融為一體，在疏離又熟悉的時空感中開創台漫的類型想像。兩位具代表性的創作前輩，為本屆展覽奠定深厚的歷史底蘊。王翔郁指出，第十六屆金漫大獎得主狼七《黎明前的回聲》，以長達14個月田野調查為基礎，描繪青少年在友情與灰色地帶之間的選擇困境，兼具社會關懷與藝術深度。同屆金漫獎新人獎入圍作品六牧《九號天鵝》與藥島《器官拼圖》也將同步展出，展現新生代漫畫創作者對身份認同、身體記憶與敘事形式的多元探索。此外，丁柏晏、啾啾妹、我是馬克、鸚鵡洲×薛西斯、小河少年Kawa等高人氣創作者，也將首度集體現身實體展覽；另外國際展區也邀請日韓動漫包含《刀劍神域 序列爭戰 劇場版》及《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》設置動漫限定拍照區邀請漫迷打卡，獲金馬獎最佳動畫香港導演吳啟忠《世外》創作過程大秘辛也將再動漫節首度曝光動畫製作過程設定稿，另外臺灣動畫《阿甯咕大戰想像蟲》亦同步展出，展期限定由日本資深動畫師小幡公春《名偵探柯南》、《蠟筆小新》及《美少女戰士》手稿展區等，呈現跨地域、多媒材的動漫創作能量。文化局說明，今年夜間「漫人舞台」規模再升級，兩晚規劃不同主題演出。5月30日由新竹交響管樂團攜手歌手蕭閎仁帶來「交響次元：動漫經典演出」，以交響樂結合動漫金曲打造跨界演出，壓軸則由饒舌歌手Trout Fresh呂士軒登場；5月31日則由娛人時代與看我笑話工作室帶來動漫主題喜劇演出，融合《火影忍者》、《航海王》等動漫元素與即興喜劇橋段，隨後由樂團芒果醬MangoJump接力演出，日本動漫舞團REAL AKIBA BOYZ則以結合動漫文化與高難度Breaking舞蹈動作震撼壓軸。文化局指出，今年特別加入影像博物館影片放映，兩天連映五部動畫劇場版：5月30日放映《小兒子阿甯咕》、《刀劍神域 序列爭戰 劇場版》、《世外》；5月31日放映《史萊姆 劇場版紅蓮之絆》、《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》，索票資訊另行公布。Cosplay大賽亦於5月31日登場，評審秀、決賽、頒獎典禮依序舉行，絕不能錯過為Coser歡呼的時刻。文化局補充，今年動漫節活動場域全面擴大，現場互動活動全面升級，包含集章解鎖扭蛋、360度子彈時間體驗、CCC追漫台閱讀金幣兌換等多項互動任務；此外，活動更特別加碼，民眾只要於活動期間至現場拍照、上傳限定動態並標記「新竹國際動漫節」官方帳號，24小時後截圖上傳指定表單，即有機會抽中日本東京來回機票1張，可以到動漫聖地秋葉原朝聖，活動詳情請持續關注「新竹國際動漫節」官方帳號。本屆同步串聯新竹在地旅宿合作優惠，並與舊城區指定商家推出滿額兌換活動，5月15日至31日凡消費滿399元可兌換漫人祭限定資料夾兌換券、滿500元可兌換限定資料夾或限定毛巾兌換券，數量有限，以現場實際發放狀況為主。