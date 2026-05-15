我是廣告 請繼續往下閱讀

温嵐驚傳敗血性休克進ICU！經紀人透露病況

▲經紀人表示，温嵐清晨主動求助，團隊隨即安排緊急就醫，現階段需專心休養，因此演藝工作全面喊卡。（圖／記者嚴俊強攝影）

温嵐去年才出新歌翻紅！粉絲狂刷一排愛歌幫忙集氣：一定要沒事

▲温嵐近年憑藉與icyball冰球樂團合作歌曲〈一個吻的時間〉再度翻紅，過去也有多首經典金曲，例如這首周杰倫寫的〈眼淚知道〉。（圖／阿爾發音樂YouTube）

歌手温嵐14日清晨因突發身體不適緊急送醫，甚至一度出現敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受治療。經紀人表示，温嵐清晨主動求助，團隊隨即安排緊急就醫，現階段需專心休養，因此演藝工作全面喊卡。消息一出讓不少歌迷震驚，許多人湧入網路留言替她加油，紛紛留言刷一排愛歌〈熱浪〉、〈藍色雨〉、〈傻瓜〉等經典歌曲，希望她早日康復重返舞台。經紀人透露，14日清晨接到温嵐來電，表示自己身體狀況非常不舒服。由於當時已持續出現高燒症狀，加上腹部劇痛，經紀團隊評估後認為狀況不尋常，立刻安排緊急就醫。據了解，温嵐當時由男友與好友吳亦帆第一時間陪同送往醫院。醫療團隊檢查後，認為病情需要進一步密切觀察，因此決定將温嵐收治於加護病房，目前仍持續接受治療與觀察中。經紀人也表示，由於現階段需要專心休養，後續所有工作與公開行程都將暫停取消。對此，許多粉絲、網友紛紛在網路上刷一排愛歌替温嵐集氣，希望她能挺過這次難關，再次現身舞台唱歌給大家聽，「我很喜歡聽妳的〈AYO〉和〈熱浪〉，祝早日康復」、「我要哭了，希望温嵐沒事，這幾天才狂聽〈能不能〉」、「正在聽〈藍色雨〉滑到這篇，祝平安」、「就用〈熱浪〉這首歌為温嵐加油集氣」、「希望温嵐〈沒事〉早日康復起來跳〈D.I.S.C.O〉」、「〈傻瓜〉、〈同手同腳〉、 〈祝我生日快樂〉這幾首也很經典」。事實上，温嵐1997年因參加《超級新人王》歌唱比賽受到矚目，並於隔年出道，早期和天王吳宗憲合唱經典情歌〈屋頂〉走紅，成為了2000年代的華語金曲製造機。温嵐經典歌曲包含〈熱浪〉、〈傻瓜〉、〈夏天的風〉、〈眼淚知道〉、〈同手同腳〉等。而温嵐去年和icyball冰球樂團合作推出Disco舞曲〈一個吻的時間〉，更是受到許多歌迷喜愛，成功再度翻紅，甚至還有網友直呼被旋律洗腦了一個月，「這首歌真的很中毒，一直在循環！」、「温嵐真的好讚，好高興又有好作品」、「温嵐真的徹頭徹尾的就是辣」。