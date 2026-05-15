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▲温嵐原本將於5/17參加「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」蘭州站演出，主辦單位今日也發出聲明。（圖／微博＠聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會）

温嵐的經紀人今（15）日發文透露，她因敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。原本她將於5/17現身「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」，稍早主辦單位也緊急發出換人公告，表示温嵐因身體突然不適，無法如期參與演出，改由「國民天后」徐懷鈺救火。温嵐原本將於5/17參加「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」蘭州站演出，怎料因敗血性休克緊急送醫治療，必須取消原定行程。主辦單位今日也緊急發出公告，為了保障演出順利舉行，第一時間啟動預備方案，並找來徐懷鈺救火，其他藝人陣容不變。温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，包括5月16日上海站、5月30日廣州站，以及6月13日成都站，如今宣布停工休養，經紀人也代替她向大家道歉，表示：「温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。」另外，經紀人透露目前温嵐意識還算清醒，但身體仍非常虛弱，因此將專心休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。