温嵐的經紀人今（15）日發文透露，她因敗血性休克，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。原本她將於5/17現身「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」，稍早主辦單位也緊急發出換人公告，表示温嵐因身體突然不適，無法如期參與演出，改由「國民天后」徐懷鈺救火。

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温嵐敗血性休克停工　演出改由徐懷鈺救火

温嵐原本將於5/17參加「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」蘭州站演出，怎料因敗血性休克緊急送醫治療，必須取消原定行程。主辦單位今日也緊急發出公告，為了保障演出順利舉行，第一時間啟動預備方案，並找來徐懷鈺救火，其他藝人陣容不變。

▲温嵐原本將於5/17參加「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」蘭州站演出，主辦單位今日也發出聲明。（圖／微博＠聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會）
▲温嵐原本將於5/17參加「2026聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會」蘭州站演出，主辦單位今日也發出聲明。（圖／微博＠聲名大造SUPER LIVE巡迴演唱會）
温嵐演出喊卡　經紀人發聲道歉：造成不便

温嵐上個月才在社群上官宣「嵐·趴踢」Livehouse巡迴正式官宣，包括5月16日上海站、5月30日廣州站，以及6月13日成都站，如今宣布停工休養，經紀人也代替她向大家道歉，表示：「温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。」

另外，經紀人透露目前温嵐意識還算清醒，但身體仍非常虛弱，因此將專心休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...