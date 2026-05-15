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▲「望月樓」主廚之一邱龍俊，看起來年輕卻已有20年廚藝資歷。（圖／望月樓提供）

珍珠肉由來：珍珠蚌內珍珠取下後所留下來的肉

墨瑞鱈產自宜蘭、成本不菲 肉質細嫩如干貝

▲「蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸」是由經典粵菜衍伸而來，用料同樣奢華。（圖／望月樓提供）

▲「南非鮮鮑燉肉佐野米」除了有誘人的紅燒肉、鮑魚，底下野米也相當迷人夠味。（圖／望月樓提供）

想法來自澳門名餐廳的脆皮牛腩 有「粵菜版的威靈頓牛排」美譽

▲「椒鹽脆皮牛小排」外皮酥鬆，裡面的牛小排肉嫩惹味。（圖／望月樓提供）

▲「鮮蝦白兔餃」模樣相當可愛（圖／望月樓提供）

米其林一星餐廳「雋」推出盛大餐會「三城一味」 5月30日一日限定

▲餐會套餐中吃得到「乳鴿雙吃」，有著鴿腿與鴿胸兩部位，鴿腿還鑲入以火腿賦味的燕窩。（圖／記者葉盛耀攝）

新北最高中餐廳「望月樓」，以新派粵菜和造型港點聞名，近日迎來年度新菜色，一口氣推出20多道，堪稱更升級、更精緻，餐飲團隊以「固本創新」為主旨，嚴選各地食材，像是1公斤要價近3萬的珍珠肉（曬乾的蚌肉）、每斤上千元的「墨瑞鱈」等，5月20日起全面推出，《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱。另外，高雄米其林一星餐廳「雋Gen」中餐廳也由新任主廚李雲浩推出單日限定餐宴「三城一味」，匯集主廚跨越香港、上海、北京3城市的資歷，萃取彙整成套餐菜式，即日起開訂。「望月樓」雙主廚包含主廚邱龍俊，廚藝資歷橫跨法式日料、時尚中餐、餐酒館與國際五星酒店歷練，積累逾20年的厚實底蘊。而廚齡超過50年的港籍點心顧問徐金有，師承港點大師「大佬強」陳銓強師傅，讓他開始在香港人才輩出的港點界，占有一席之地，2016年底加入望月樓迄今。而本次「望月樓」新菜色堪稱精彩連連，尤其是精選的食材更令人驚艷，像是「珍珠肉日月魚石斛湯」，望月樓提到，招牌之作的老火例湯不時更換，每款皆湯鮮料足。此新湯品內加入霍山石斛、玉竹，還特意選用每公斤要價近3萬、矜貴奢華的珍珠肉入饌，所謂珍珠肉，邱主廚解釋：來源是澳洲，當地盛產珍珠，個頭碩大的珍珠蚌取出珍珠之後，蚌肉再加以曬乾，即是珍珠肉，拿來熬湯量不用多就能帶出濃厚的鮮味。」湯內還加上深海貝類日月魚(因外殼一面紅似太陽、一面色白如月而得名)，兩者加乘讓湯頭更顯飽滿鮮美。另還有豬龍骨、腰內肉、陳皮、南杏、淮山、佛手瓜等食材，耗時精燉的湯頭，喝起來卻濃醇不濁、潤而不膩。至於「蠔皇墨瑞鱈魚香檳茸」，做法接近香港酒樓經典菜「蠔皇炒斑球」，選用宜蘭山泉水養殖、一公斤要價上千元的「墨瑞鱈」，再搭配每公斤進價三千元的台版松露「香檳茸」。魚肉Q彈細緻如干貝，更隱隱透出蝦膏鮮香，而香檳茸更以紹酒香襯托，幽香又清雅。風雅菜色還有「南非鮮鮑燉肉佐野米」：邱龍俊主廚說，這道菜靈感來自濃香夠味的「鮑魚紅燒肉」，再融入「超級食物」加拿大野米(產自高海拔純淨湖泊的水生植物種子)。五花肉先紅燒到八分熟再加南非活鮑同烹，山珍海味，同台競豔，同樣濃醇迷人，餐盤底襯高湯煨煮的糯米椒燴野米，富有口感且芳香撲鼻。至於「椒鹽脆皮牛小排」，則頗富食趣，在港澳，靈感取自米其林三星餐廳經典菜色「脆皮牛腩」，獨特口感還被饕客們稱為「粵菜版的威靈頓牛排」，邱龍俊主廚還原繁複工序，色香味俱足。Prime帶骨牛小排加入柱侯醬、醬油及白胡椒粒、干蔥等入主味，再沾裹脆漿高溫酥炸，還援用日式料理常見的朴葉鋪於盤底添了分木質清香。牛肉可沾食帶有花椒辛香的特製椒鹽，酥嫩卻爽口，亦可配搭炸過的小番茄，以微酸果韻平衡油脂感，趣味盎然。新菜也有多道港點，模樣最吸睛的莫過於「鮮蝦白兔餃」，徐師傅掌握燙麵技術、二種澱粉的比例、以及拍皮技巧，做成薄中帶韌、半透明的蝦餃皮，包入蝦膠，再捏塑成小白兔造型，蒸熟後白裡透紅，好吃又好看。新菜另有「乾煸火腿四季豆附麵餅」、「蔥香麻辣牛腱」、「啫啫蝦醬生蠔煲」、「鮑魚燒賣」等，5月20日起開賣。高雄米其林一星餐廳「雋Gen」中餐廳剛宣告迎來新主廚，邀請曾連續三年帶領北京香港富臨飯店摘下米其林一星的行政主廚李雲浩出任行政總廚，現又有新活動，將舉辦李師傅首場食藝饗宴「三城一味」，匯集李雲浩主廚跨越香港、上海、北京的資歷，萃取出精華的套餐，每人6600元含服務費，將於5月30日午、晚餐推出，僅一日席位限量。套餐中包含李主廚最令人津津樂道的「乳鴿雙吃」，也是李師傅在北京富臨飯店的招牌菜之一，小小乳鴿腿內還鑲入用火腿賦味的燕窩，酥香又富滿驚喜；另一則是將鴿胸肉去骨，與百花蝦泥、雞胸肉嵌合香煎，最後以青花椒油拌炒而成多汁鮮美的炒鴿甫。還有「星洲醬焗軟殼龍蝦」，酥炸過的軟殻龍蝦搭配充滿南洋香料，甜中帶辣的星州醬，方便食客可以把整只龍蝦輕鬆入口的巧思。🟡「餐前小品魚籽醬松阪肉蔬菜卷／酸辣海參凍／馬告黑胡椒雞卷菜膽火烔燉排翅／菜膽花膠燉鮑魚 (二選一)星洲醬焗軟殼龍蝦配手指饅頭乳鴿雙吃（燕窩火腿炸釀鴿腿／鮮花椒炒鴿甫）淮揚玉液薺菜鮮肉野星斑禪關萬象貴妃粒粒西施飯／ 乾炒牛河