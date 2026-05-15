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日本外交圈「預測範圍內」的中美表現

▲在川普離開後，日本也將儘快安排高市與川普的電話會談，盼就東亞局勢的現狀進一步討論。（圖／美聯社／達志影像）

並未在台灣議題上作出表態的川普

其他找尋「與中對話」管道的方式

5月中震撼全世界的大新聞，莫過於美國總統川普，時隔近九年以「國賓」之姿應邀訪問中國北京、並與國家主席習近平等高官會面。川普在15日結束在中南海的工作午餐會後，於下午正式離開北京返回華盛頓。從一開始蒞臨歡迎到回程歡送，中國官方都拿出成群的青少年搖旗吶喊，十足展現「社會主義」特色。世界各國緊盯中美會談成果，當中也包括日本。5月14日當晚的各家電視台也幾乎以川習會為頭條，並詳述了會談成果。當中美國公布中國購買產品的合作清單、伊朗局勢上的雙方立場。而對於中國而言，最重要的核心議題就是台海局勢，各家電視台紛紛重播川普在天壇公園面對記者問到台灣相關議題時，沉默不語的一面。確實習近平在會談中致詞時，將台灣列入最後強調部分，並稱台灣問題是「中美關係中最重要的問題。」還稱如果被「處理好了」，北京與華盛頓之間的關係就能保持穩定。但倘若處理不好，則「兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。提醒美方「慎之又慎處理台灣問題」，十足警告意味濃厚。只是，這樣的字句只見於中國官方發表，美方隻字未提。日本當局也對此冷靜因應，就有外務省幹部對日媒表示，中國的發言當然也是想牽制日本，但都是在「預測範圍內，跟迄今為止的主張都沒有變化」。在川普離開後，日本也將儘快安排高市與川普的電話會談，看能否就東亞局勢的現狀進一步討論。官方長官木原稔也在14日重申「台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言至關重要。我們將在與美國堅實的信賴關係基礎上，持續敦促中國履行其應盡的責任」。15日時也強調美日間都一直保持著各層級的溝通管道。無可諱言，川普是否會就台灣做出明確表態，也是日方極度關注之事。由於在2025年11月時，高市已經就台海衝突的台灣有事稱，這有可能會適用於日本的「存立危機事態」範疇內，至此中國就大動肝火，從官方到民間交流都一律禁止，中國觀光客人次也呈現近半數的銳減。中日關係降至冰點後，3月高市曾經一度訪美，但川普當時已深陷伊朗戰場議題，因此也就未再多談。在4月底時，日媒一度報導高市政權有意在川普訪中之前，先讓川普在日本「技術性」停留後，再轉機前往北京。然而在最後美方仍然決定直接從阿拉斯加短暫停留後直飛北京，一度讓日本政府一些人也繃緊神經，畢竟川普深不可測的發言性格，是有可能出現驚人之語。確實中國處心積慮的，就是想影響川普對台灣的態度，一旦從川普口中脫口而出「反對台灣獨立」等相關任何字句，都有可能造成安倍與高市的「印太戰略」路線會被間接否定，甚至變相成為中國拿著此句威脅亞洲各國的「令箭」。美國方面也是深諳此道，因此才會於12日先前派遣財務部長貝森特當特使先行訪日，表面上跟高市會面談經濟安保合作，但實際上也是當「傳話信鴿」，先讓日方對川習會大致上有個底，不至於發生太大想法落差。川普想必也深知台海問題的「深水區」，因此在天壇公園面對記者詢問時也「閉目養神」，並顧左右而言他稱風景很美。實際上也是了解無論說什麼話，都會被兩邊過多解讀，不如等下次時機成熟再發言。當然，在年底前的9月24日，及11月的APEC及12月的G20峰會，中美仍是有磋商空間。川普本次訪中，除了想賣天然氣、大豆跟波音飛機等外，也是想透過貿易展現外交身段，希望能挽救中期選舉的低民調，淡化自身在中東局勢上造成油價波動的處境。中國因此才相對展現較自信的一面，直接說要買產品，展現自2025年秋天關稅戰後緩和氣氛的一面。然而在其中，高市政權也在緩慢調整與中國的關係，包括任職「男女共同參畫擔當大臣」的黃川田仁志，也在14日前往上海訪問。雖然主要目的是出席亞太經濟合作會議（APEC）相關閣僚會議「女性與經濟論壇」，但也被是自2025年11月高市早苗首相發表相關言論以來，首度有閣員訪問中國，被認為是「破冰」試金石。此外，包括上任首相石破茂時期的自民黨幹事長，農產推廣「大內高手」的森山裕，也在13日的廣播節目中，持續表達能夠儘快訪中的意願。以前自民黨舊安倍派（清和會） 的老臣西村康稔，也在5月初的黃金週連假時期，先前訪問中國試水溫。森山在廣播節目中更直言，當務之急是化解中方疑慮，他稱：「最重要的是讓對方理解，日本對中國的看法，並沒有因為先前高市首相的發言而改變，她所說的內容依然在過去的範疇之內。由於這並未改變日本政府一貫的立場，因此首先讓中方理解這一點至關重要」。日本政府在「川習會」期間，既要維持美日同盟的堅定，又要對中國保持溝通壓力的穩定，可說是兩邊應對都需要鎮定。川普「大交易」外交下，雖然看似衝動，但也給了東京梳理並站穩腳步的機會。重新抓回與中國外交的步調、並與歐洲及澳洲等國拓展印太戰略的縱深，仍是兩條主軸目標。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com