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前民眾黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城案、總統大選政治獻金案，一審被重判17年。柯文哲提出上訴，並改由擔任法官、檢察官的林石猛擔任二審辯護律師。被民進黨正式徵召參選台北市長的立委沈伯洋，2013年在臉書評論柯文哲的文章被翻出，引發一眾人朝聖，直呼「有神快拜！」。有網友14日翻出沈伯洋12年前評論柯文哲的貼文，並分享在社群平台Threads。當時柯文哲雖然還沒宣布參選2014年台北市長，但已頻頻受訪，最終以無黨籍身份打敗中國國民黨提名的連勝文。對此，沈伯洋在2013年12月28日發文表示，新聞又在大肆報導柯文哲、連勝文的民調：「這些新聞看了令人憂心，甚感不舒服，飯都吃不好了。這兩人的發言和被報導的方式，說真的，對調都不會有感覺，太像了。哪天柯文哲拿下面具說：『其實我是連勝文！科科！』我覺得也不太意外。」沈伯洋指出，「政治需要明星沒錯，但政治絕對忌諱『純』明星。從以前看到現在，柯有太多的迷糊帳：他的人權概念是空的（沒有左右，只有效益分析），他的政治理念是空的（沒有統獨，只有現狀），這都是現在我們在極力避免的『反對空轉』，或者說『協助國民黨運轉』。仔細看看媒體對連勝文和柯文哲的包裝，簡直如出一轍！沒有人發現媒體對不同候選人做一樣包裝的詭計嗎？這不就是我們反對的價值嗎？怎麼還對沒有區別的選擇沾沾自喜呢？」該篇貼文被翻出，引發熱議，網友們紛紛留言大讚，「有神快拜！2013年在美國的沈伯洋精準看清柯文哲這個人！」、「留友看13年前的預言家」、「先知是寂寞的」、「這次我可以很篤定自己的選票要投給自己真的相信的人了」、「超級先知！Respect！台北鄉親好好把握這種頂尖人才，你們的福氣要來了」、「真會看人。不愧專業是刑法和犯罪學」、「神預言，我2014還很喜歡柯文哲」、「Puma腦袋真的走的很前面啊！而且還是人在美國，只是從媒體上的樣貌去分析的」。