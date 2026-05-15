韓國頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards／亞洲明星盛典），繼去年選在高雄世運舉辦後，今年第11屆確定再訪高雄世運，將於12月5日至6日連兩日舉行，這次採取四面舞台設計，確保全場無死角。而今（15）日官方公開票價、座位圖與搶票時間，有優先購票資格的粉絲可在5月31日11點～13點購買，早鳥購票則是在同天16點開搶。這次票價共有7種，最貴是6980元，最低價則是1980元，還有身心席的3490元。
官方在今日公開了今年AAA的票價、座位圖等資訊。本次票價共分為7種，從最貴的6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元、以及身心席的3490元。有優先購資格的粉絲可在5月31日（日）11點～13點開搶，早鳥購票則是在同天16點開始購買，早鳥可選區域有6980元、5980元、4980元、身心席3490元。這次票券一樣是透過tixCraft拓元售票系統獨家販售。座位圖也已公開，舞台採取360度四面舞台設計，確保全場觀眾都可以無死角觀看表演。
買ACON票券就能優先購AAA 完整票價公開
今年也跟去年一樣會舉辦相關演唱會ACON 2026，票價分為5280元、3880元、2880元、身心席1940元，只要購買5280元票券就能獲得「AAA優先購買資格」，5月17日（日）上午11:00在7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）。
AAA今年分2天舉辦 12/5、12/6高雄世運頒獎
AAA去年為了歡慶成立10週年，12月6日、7日首度移師台灣高雄世運主場館舉辦，當時卡司規模、現場動員與話題聲量都引發高度討論，不只吸引海外粉絲飛來朝聖，整體口碑也直接衝高。主辦單位在評估場地動線、觀眾反應與氣候條件後，對高雄整體表現相當滿意，如今確定第11屆AAA將再次回到高雄世運舉辦，把台灣直接變成固定據點。
📌2026 AAA售票資訊：
活動時間：2026年12月5日（六）、12月6日（日）
活動地點：高雄國家體育場（高雄世運）
活動票價：6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元、身心席3490元
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票日期：
AAA優先購票／2026年5月31日（日）11:00－13:00
▲優先購資格：購買ACON 2026的5280元票券「全票＋福利券」之觀眾或是AAA優先購票資格福利中獎者方可參與
▲AAA優先購之ACON稅號+手機號碼後三碼，每組僅能購買2張門票（兩日演出之合計）
AAA早鳥購票／2026年5月31日（日）16:00－23:59
▲「每個會員ID」每場次最多可購買2張，兩日合計最多可購買4張
▲若於「AAA優先購」階段已購買達最高張數（每場次2張、兩日合計4張），則無法再透過「早鳥購票」及後續預計進行的「一般售票」追加購買
📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格
資料來源：AAA IG
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今年也跟去年一樣會舉辦相關演唱會ACON 2026，票價分為5280元、3880元、2880元、身心席1940元，只要購買5280元票券就能獲得「AAA優先購買資格」，5月17日（日）上午11:00在7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）。
AAA今年分2天舉辦 12/5、12/6高雄世運頒獎
AAA去年為了歡慶成立10週年，12月6日、7日首度移師台灣高雄世運主場館舉辦，當時卡司規模、現場動員與話題聲量都引發高度討論，不只吸引海外粉絲飛來朝聖，整體口碑也直接衝高。主辦單位在評估場地動線、觀眾反應與氣候條件後，對高雄整體表現相當滿意，如今確定第11屆AAA將再次回到高雄世運舉辦，把台灣直接變成固定據點。
📌2026 AAA售票資訊：
活動時間：2026年12月5日（六）、12月6日（日）
活動地點：高雄國家體育場（高雄世運）
活動票價：6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元、身心席3490元
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票日期：
AAA優先購票／2026年5月31日（日）11:00－13:00
▲優先購資格：購買ACON 2026的5280元票券「全票＋福利券」之觀眾或是AAA優先購票資格福利中獎者方可參與
▲AAA優先購之ACON稅號+手機號碼後三碼，每組僅能購買2張門票（兩日演出之合計）
AAA早鳥購票／2026年5月31日（日）16:00－23:59
▲「每個會員ID」每場次最多可購買2張，兩日合計最多可購買4張
▲若於「AAA優先購」階段已購買達最高張數（每場次2張、兩日合計4張），則無法再透過「早鳥購票」及後續預計進行的「一般售票」追加購買
📌ACON 2026售票資訊：
活動時間：2026年7月25日（六）17:00
活動地點：林口體育館
活動票價：5280元、3880元、2880元、身心席1940元（全座席）
售票日期：5月17日（日）11:00
售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）
售票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39584
▲每位會員限購2張，開賣首日僅限電腦選位，開演前5天開放取票
▲票價5280元為5200元演出票券+80元福利券
▲票價3880元為3840元演出票券+40元福利券
▲票價2880元為2860元演出票券+20元福利券
▲身障票為票價1940元為1900元演出票券+40元福利券
➢ 80元福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 40元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格
➢ 20元福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格
資料來源：AAA IG