近期傳出連鎖醫美診所系統性針孔偷拍事件，北市衛生局5月8日起進行跨局處聯合稽查，北市「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」嚴重侵害病人隱私，衛生局總計裁罰125萬並即刻勒令停業6個月。

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北市衛生局5月8日率先全國針對醫美診所、瘦身美容業進行跨局處聯合稽查，並持續積極與新北地檢署合作，透過目前查扣影像資料確認該集團位於台北市「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」嚴重侵害病人隱私，衛生局總計裁罰125萬並即刻勒令停業6個月。

愛爾麗大安店遭查違反收費標準　衛生局再罰25萬

衛生局表示，該機構已違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高新台幣50萬元罰鍰外，並責令該2家診所即日起停業6個月。 

衛生局於「愛爾麗診所（大安店）」現場行政調查時，發現該診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，再依《醫療法》第103條規定處以「愛爾麗診所（大安店）」該條最高罰鍰25萬元。

北市衛生局說明，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護。

若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，北市衛生局說，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲行政處分。

民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...