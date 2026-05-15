明（16）天就是國中會考首日，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，週六起水氣逐漸減少，各地天氣逐步轉為多雲到晴，氣溫逐日回升。南部近山區高溫上看36度，平地也會有31~32度高溫，但午後熱對流仍會發展，新竹以南山區及南部地區中午過後要留意局部短暫雷陣雨，提醒考生與家長外出還是應備妥雨具。

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▲未來一週氣溫逐日回升，19日後各地高溫更明顯，中南部高溫普遍可達30度以上，南部近山區平地不排除出現36度以上高溫。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週氣溫逐日回升，19日後各地高溫更明顯，中南部高溫普遍可達30度以上，南部近山區平地不排除出現36度以上高溫。（圖／中央氣象署提供）
中央氣象署表示，5月16日週六至5月18日下週一，水氣逐漸減少，各地天氣逐漸轉為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨；午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中週六基隆北海岸也有零星短暫陣雨。

週末是國中會考，中央氣象署預報員鄭傑仁提醒，西半部平地天氣大致穩定，不過午後熱對流仍會發展，新竹以南山區及南部地區中午過後要留意局部短暫雷陣雨，南部平地也可能有午後陣雨；東半部則整天不定時仍有局部短暫陣雨，考生出門建議攜帶雨具。

氣溫逐日回升　南部近山區高溫上看36度

鄭傑仁指出，週末天氣回暖偏熱，新竹以南高溫普遍可達31至34度，南部近山區平地甚至可能出現36度高溫，例如內門等近期發布高溫資訊的地區，明後天仍有較高機率達高溫標準，提醒考生與陪考家長留意防曬、補水，避免長時間曝曬。

氣溫方面，5月16日至18日東半部高溫約26至29度，西半部28至32度，澎湖27至29度，金門26至27度，馬祖23至24度；低溫部分，中部以北及東半部約21至23度，南部24至25度，澎湖24度，金門21至22度，馬祖20至21度。

下週二至週四天氣更穩定　午後山區仍有雷雨

5月19日週二至5月21日週四，各地大多為多雲到晴，天氣穩定，僅花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。氣溫會進一步回升，5月19日至21日東半部高溫約28至30度，西半部30至33度，澎湖約29度，金門26度，馬祖24至26度；低溫部分，台灣各地約21至24度，澎湖24度，金門21度，馬祖20度。

▲氣象署提醒，下週一之前受到偏東風影響，迎風面偶有降雨，午後南部及山區有雷陣雨；週二後逐漸轉西南風，天氣更趨穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署提醒，下週一之前受到偏東風影響，迎風面偶有降雨，午後南部及山區有雷陣雨；週二後逐漸轉西南風，天氣更趨穩定。（圖／中央氣象署提供）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...