台北指標豪宅「陶朱隱園」近日由YouTuber Joeman拍攝開箱影片成為熱門話題，而查詢今年5月最新實價登錄，一名「劉小姐」以總價7.5億元購入3樓戶，共346.92坪、包含車位的豪宅，有網友便猜測前美女主播劉涵竹為該神祕的「劉姓自然人」，對此，劉涵竹發布155字聲明大呼：「劉小姐不是我！」
否認買陶朱隱園 劉涵竹：劉小姐不是我
劉涵竹曾經跑過房地產線，做相關節目，也代言過內湖豪宅建案，對於不少人懷疑她買下陶朱隱園，劉涵竹昨（14）日深夜在臉書發文：「我必須要鄭重澄清，買陶朱隱園的劉小姐不是我！呼籲各大廠商持續發我工作，我還在積累存款買陶朱隱園的路上！」
劉涵竹協尋劉小姐 網友虧她不要藏了
此外，劉涵竹還幽默地表示，請大家幫她協尋那位劉小姐，「我會不會是妳失散多年的遠房親戚？姐～阿竹在呼喚妳啊！」雖然不是買下陶朱隱園的神祕女富豪，劉涵竹還是看了Joeman的開箱影片，「讓我讚嘆的不是傳說中的超跑電梯，而是把生態藏於都市中心的綠意，還有公設筆墨紙硯的氣質品味，那才是萬金難買的手筆！」
劉涵竹的貼文發布後，好友和網友紛紛留言虧她：「還有在招贅嗎」、「原來妳是傳說中隱藏富豪，別再隱藏了」、「果然是我大劉竹姐」、「姐～妳怎麼搬去信義區了！沒跟弟弟講一下」、「恭喜！可以參觀嗎，等妳開入厝趴踢了！」
資料來源：主播 劉涵竹
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劉涵竹曾經跑過房地產線，做相關節目，也代言過內湖豪宅建案，對於不少人懷疑她買下陶朱隱園，劉涵竹昨（14）日深夜在臉書發文：「我必須要鄭重澄清，買陶朱隱園的劉小姐不是我！呼籲各大廠商持續發我工作，我還在積累存款買陶朱隱園的路上！」
此外，劉涵竹還幽默地表示，請大家幫她協尋那位劉小姐，「我會不會是妳失散多年的遠房親戚？姐～阿竹在呼喚妳啊！」雖然不是買下陶朱隱園的神祕女富豪，劉涵竹還是看了Joeman的開箱影片，「讓我讚嘆的不是傳說中的超跑電梯，而是把生態藏於都市中心的綠意，還有公設筆墨紙硯的氣質品味，那才是萬金難買的手筆！」
劉涵竹的貼文發布後，好友和網友紛紛留言虧她：「還有在招贅嗎」、「原來妳是傳說中隱藏富豪，別再隱藏了」、「果然是我大劉竹姐」、「姐～妳怎麼搬去信義區了！沒跟弟弟講一下」、「恭喜！可以參觀嗎，等妳開入厝趴踢了！」
資料來源：主播 劉涵竹