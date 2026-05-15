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台中市東區日前發生一起令人鼻酸的家庭悲劇。一名單親父親突然猝逝，留下17歲女兒與就讀國中的弟弟相依為命。面對父親身後事與沉重經濟壓力，少女不僅無力負擔喪葬費用，更為了照顧弟弟與維持生活，被迫暫時休學，每天兼做兩份工作苦撐家計，消息曝光後，引發社會各界不捨，大量善心援助也陸續湧入。據了解，台中市警察局第三分局立德派出所日前處理一起死亡案件時，意外得知這對姊弟的困境。警方指出，姊弟父親突然離世後，家中經濟瞬間崩塌，除須面對後續債務問題，姊弟甚至一度得靠租屋度日。年僅17歲的姊姊為扛起生活重擔，選擇暫時離開校園，白天、晚上輪流工作，希望能撐起與弟弟的未來。員警得知情況後深感不忍，立即通報立德派出所所長許逸維協助處理。警方隨即結合新庄里里長洪宗毅、東區區公所，以及國際同濟會台中區國光會等民間團體與善心人士募集急難救助金，希望先填補政府補助尚未核發前的經濟空窗期。本月12日，警方與里長、區公所人員親自將善款與物資送到姊弟手中，希望幫助他們度過眼前最艱難的時刻。事件曝光後，更有許多民眾主動致電派出所與里辦公室表達捐助意願，甚至有人直接以掛號寄送現金到派出所，信封上寫著「請轉交幫助姊弟」，樸實字句令人動容。不過，面對外界大量湧入的愛心，警方與里長討論後，考量姊弟尚未成年，決定採取「按需求協助」方式，不直接交付大筆現金，而改由協助支付學費、生活費、餐費與基本日用品等必要支出，確保善款能真正用在生活所需，也避免資源遭到浪費。目前姊弟已由姑姑接回協助照顧，生活狀況逐漸穩定。警方表示，後續仍會持續協助社福與補助申請，也感謝社會大眾的溫暖關懷。由於目前生活已獲初步協助，相關單位也婉拒後續更多捐助。面對各界雪中送炭，少女表達感謝，她表示，「大家的每一份捐款，對我來說都不是理所當然，而是一份很重要的信任」。