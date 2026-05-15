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順天醫藥今（15）日舉行法人說明會，順藥總經理葉聖文指出，中風治療新藥LT3001，近期完成中國二／三期無縫臨床試驗，預計在合作夥伴上海醫藥規劃下半年啟動，預計在2027至2028年完成300人分析後，無縫銜接第三期樞紐試驗，以加速開發時程。葉聖文表示，去年底完成中國臨床二期試驗中，證實LT3001具備良好安全性以及對於中重症病人的療效潛力。近期透過AI影像分析國際多中心第二期臨床試驗數據，再次證實在較嚴重中風患者中，可顯著降低腦梗塞體積的關鍵生物標記，並改善臨床預後。試驗推進期間，順藥亦將持續與潛在授權夥伴即時分享最新臨床數據，布局全球授權與策略合作機會。葉聖文說，臨床試驗LT3001-206即透過連續性腦影像，分析探討其血管再通機轉，以及評估 LT3001 與動脈取栓手術（EVT）併用之療效表現，本試驗計畫預計今年第三季啟動，進一步強化產品差異化優勢與國際競爭力。葉聖文指出，公司將持續推進LT3001之全球臨床開發與授權合作，同時深化神經疾病創新管線布局，積極拓展國際合作機會。未來將以「臨床PoC＋全球授權」為核心策略，持續打造具國際競爭力之創新藥物平台，並為股東創造長期價值。